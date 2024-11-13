千萬預算哪裡買大樓3房？ 桃園、基隆這幾區最熱門

隨著北北基桃大眾運輸網陸續到位，許多在台北工作的民眾，外擴至桃園、基隆地區一圓成家夢，兩個縣市相對親民的房價，消費者也更有機會輕鬆入手大坪數產品。

永慶房產集團根據實價登錄資料，統計近一年桃園市、基隆市坪數30坪以上且房屋總價千萬元以下電梯大樓。中壢區交易達639件，位居第一，其次為桃園區637件，第三名為楊梅區，也有570件。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，中壢生活機能成熟，千萬預算內，可在中壢區可以買到屋齡20至30年左右、30坪以上的大樓產品，且平均總價僅需要806萬元，適合預算有限，同時又想擁有相對寬敞空間的購屋族群。

桃園區千萬內3房大樓熱門交易的路段，大多分布在大有路、大業路一段，因為接近國道1號，前往台北只需要約30分鐘的車程，交通便利。桃園區有不少千萬宅交易，想在該區找房價經濟實惠的30坪以上大樓，也是相當有機會。

在基隆市想用低於千萬元的總價購得30坪以上電梯大樓，中正區最有機會。

陳金萍表示，中正區鄰近62快速道路，往返台北市中心相當便利，且自成商圈，能滿足生活所需。該區有不少大型社區，新豐街和觀海街交易為最多，總價700多萬元就有機會買到3房的電梯大樓。

另外基隆市安樂區和暖暖區，不用半小時就能抵達北市，同時又有親民的房價，交易也不少，其中交易最多的路段，安樂區為基金一路、麥金路及樂利二、三街等路段；暖暖區則是碇內街、源遠路等路段。