快訊

二哈聰明起來嚇死人！主動幫飼主「慢慢撕痠痛貼布」網看傻：邊牧假扮的吧

才剛拿下金鐘獎！澎恰恰遭控違約 和許效舜爆師徒情變

柯文哲剃光頭 游淑慧曝3意圖：如斬雞頭要自清

千萬預算哪裡買大樓3房？ 桃園、基隆這幾區最熱門

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
實價登錄數據顯示，在北北基桃生活圈中，桃園市中壢區千萬內的30坪以上的大樓產品交易量最多。房市示意圖／永慶房屋提供
實價登錄數據顯示，在北北基桃生活圈中，桃園市中壢區千萬內的30坪以上的大樓產品交易量最多。房市示意圖／永慶房屋提供

隨著北北基桃大眾運輸網陸續到位，許多在台北工作的民眾，外擴至桃園、基隆地區一圓成家夢，兩個縣市相對親民的房價，消費者也更有機會輕鬆入手大坪數產品。

永慶房產集團根據實價登錄資料，統計近一年桃園市、基隆市坪數30坪以上且房屋總價千萬元以下電梯大樓。中壢區交易達639件，位居第一，其次為桃園區637件，第三名為楊梅區，也有570件。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，中壢生活機能成熟，千萬預算內，可在中壢區可以買到屋齡20至30年左右、30坪以上的大樓產品，且平均總價僅需要806萬元，適合預算有限，同時又想擁有相對寬敞空間的購屋族群。

桃園區千萬內3房大樓熱門交易的路段，大多分布在大有路、大業路一段，因為接近國道1號，前往台北只需要約30分鐘的車程，交通便利。桃園區有不少千萬宅交易，想在該區找房價經濟實惠的30坪以上大樓，也是相當有機會。

在基隆市想用低於千萬元的總價購得30坪以上電梯大樓，中正區最有機會。

陳金萍表示，中正區鄰近62快速道路，往返台北市中心相當便利，且自成商圈，能滿足生活所需。該區有不少大型社區，新豐街和觀海街交易為最多，總價700多萬元就有機會買到3房的電梯大樓。

另外基隆市安樂區和暖暖區，不用半小時就能抵達北市，同時又有親民的房價，交易也不少，其中交易最多的路段，安樂區為基金一路、麥金路及樂利二、三街等路段；暖暖區則是碇內街、源遠路等路段。

桃園市30坪以上千萬以內大樓交易熱區價量。 資料來源／永慶房屋
桃園市30坪以上千萬以內大樓交易熱區價量。 資料來源／永慶房屋
基隆市30坪以上千萬以內大樓交易熱區價量。資料來源／永慶房屋
基隆市30坪以上千萬以內大樓交易熱區價量。資料來源／永慶房屋

實價登錄 房價

延伸閱讀

高雄情色大樓美容坊被抄 2男剛完事..收費方式曝光

廢棄纜繩重生變藝術品毛小孩 基隆國門廣場展出

基隆中山高中團膳驚見針頭 肉品商坦承疏失

台灣哪裡住起來最不舒服？ 「冠軍縣市」網刷整排：看房價就知道

相關新聞

擴大與星野合作 星宇航空：機票若沒加值將陷價格戰

星宇航空成立後，積極與各大產業龍頭聯手合作，包括與日本推出星野集團「機加酒」自由行方案。星宇航空商務長梁文龍分析，航空公...

日均破4萬人！台中捷運文化成形 建商搶推正宗捷運宅

房市回歸自住需求，捷運宅成為市場焦點，業者表示，台中目前僅有單一綠線營運，但日均運量已突破4萬人次，顯示中部人對捷運依賴...

藥華藥新藥ET全球第三期臨床試驗完成 預計明年初解盲

藥華藥（6446）近日宣布，旗下新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）之原發...

每年人口少五千、房價卻漲9成 專家：這縣市靠夢支撐

屏東人口老化、人口流失情況相當嚴峻，但近年房價卻不斷上漲，引發在地人士關注。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，屏東有不少房...

觀光客來台復甦緩慢 業者：把消失的日本客找回來

疫後海外觀光客來台復甦緩慢，業者認為，台日文化有共鳴，日本客可成為支撐台灣觀光的潛力市場，「要把消失的日本客找回來」；但...

千萬預算哪裡買大樓3房？ 桃園、基隆這幾區最熱門

隨著北北基桃大眾運輸網陸續到位，許多在台北工作的民眾，外擴至桃園、基隆地區一圓成家夢，兩個縣市相對親民的房價，消費者也更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。