台積中科零廢中心商轉 關鍵推手立盈環保科技促 ESG

落實政府推動循環經濟的理念，解決經濟發展與環境衝擊的矛盾，國內首座位於中部科學園區台積電零廢棄物中心內的氟化鈣汙泥再利用廠-立盈環保科技(股)中科分公司於13日正式商轉，啟用後每月將可再利用園區內半導體產業事業廢棄物氟化鈣汙泥1,500噸，同時產製人造螢石超過700噸供國內外各大鋼廠使用，將原本的廢棄物創造出最大的價值，並達成ESG中廢棄物減量的目標。

現今半導體產業對我國甚至全球經濟發展的影響力已不言而喻，國內各大半導體公司目前正以全速建廠來增加產能，然伴隨而來需求的廢棄物處理能量卻遲遲未能跟上，若無法改善，將有可能拖累半導體產業之增產量能，立盈環保中科分公司投產後，每月將可處理中科園區半導體產業每月1,500噸之氟化鈣污泥，同時再利用產製700噸人造螢石，如此，一方面解決了半導體產業所面臨的廢棄物處理問題，再利用後的產品人造螢石產品則可完全取代國內煉鋼廠從海外進口天然螢石的需求，避免海外原物料遭限制出口的斷料問題，同時大幅降低鋼廠的用料成本，提高市場的競爭能力，目前立盈環保平鎮廠每月產出之人造螢石全數銷售予中鋼、東鋼、豐興、燁聯等國內及東南亞等地之各大煉鋼廠使用。

立盈環保科技(股)公司成立於2013年，總公司位於桃園市平鎮工業區，公司本著循環經濟的最高精神「只有放錯地方的資源，沒有真正的廢棄物」為宗旨；認為企業應該善盡其社會責任，才是永續經營的目標，力求能夠根本的解決經濟發展與環境衝擊的矛盾。因此「廢棄資源循環再利用」即成為立盈環保科技設立經營的最主要營運發展及業務方向。