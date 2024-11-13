快訊

二哈聰明起來嚇死人！主動幫飼主「慢慢撕痠痛貼布」網看傻：邊牧假扮的吧

才剛拿下金鐘獎！澎恰恰遭控違約 和許效舜爆師徒情變

柯文哲剃光頭 游淑慧曝3意圖：如斬雞頭要自清

台積中科零廢中心商轉 關鍵推手立盈環保科技促 ESG

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

落實政府推動循環經濟的理念，解決經濟發展與環境衝擊的矛盾，國內首座位於中部科學園區台積電零廢棄物中心內的氟化鈣汙泥再利用廠-立盈環保科技(股)中科分公司於13日正式商轉，啟用後每月將可再利用園區內半導體產業事業廢棄物氟化鈣汙泥1,500噸，同時產製人造螢石超過700噸供國內外各大鋼廠使用，將原本的廢棄物創造出最大的價值，並達成ESG中廢棄物減量的目標。

現今半導體產業對我國甚至全球經濟發展的影響力已不言而喻，國內各大半導體公司目前正以全速建廠來增加產能，然伴隨而來需求的廢棄物處理能量卻遲遲未能跟上，若無法改善，將有可能拖累半導體產業之增產量能，立盈環保中科分公司投產後，每月將可處理中科園區半導體產業每月1,500噸之氟化鈣污泥，同時再利用產製700噸人造螢石，如此，一方面解決了半導體產業所面臨的廢棄物處理問題，再利用後的產品人造螢石產品則可完全取代國內煉鋼廠從海外進口天然螢石的需求，避免海外原物料遭限制出口的斷料問題，同時大幅降低鋼廠的用料成本，提高市場的競爭能力，目前立盈環保平鎮廠每月產出之人造螢石全數銷售予中鋼、東鋼、豐興、燁聯等國內及東南亞等地之各大煉鋼廠使用。

立盈環保科技(股)公司成立於2013年，總公司位於桃園市平鎮工業區，公司本著循環經濟的最高精神「只有放錯地方的資源，沒有真正的廢棄物」為宗旨；認為企業應該善盡其社會責任，才是永續經營的目標，力求能夠根本的解決經濟發展與環境衝擊的矛盾。因此「廢棄資源循環再利用」即成為立盈環保科技設立經營的最主要營運發展及業務方向。

半導體 廢棄物 環保

延伸閱讀

美股漲勢略歇！早盤平盤整理 台積ADR跌1%

大陸建設深耕ESG獲「網路口碑之星」肯定 板橋耑芃延續永續建築精神

債券ETF買氣強 00937B躍全球最大ESG債券ETF

中華電深耕ESG 獲國際肯定

相關新聞

擴大與星野合作 星宇航空：機票若沒加值將陷價格戰

星宇航空成立後，積極與各大產業龍頭聯手合作，包括與日本推出星野集團「機加酒」自由行方案。星宇航空商務長梁文龍分析，航空公...

日均破4萬人！台中捷運文化成形 建商搶推正宗捷運宅

房市回歸自住需求，捷運宅成為市場焦點，業者表示，台中目前僅有單一綠線營運，但日均運量已突破4萬人次，顯示中部人對捷運依賴...

藥華藥新藥ET全球第三期臨床試驗完成 預計明年初解盲

藥華藥（6446）近日宣布，旗下新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）之原發...

每年人口少五千、房價卻漲9成 專家：這縣市靠夢支撐

屏東人口老化、人口流失情況相當嚴峻，但近年房價卻不斷上漲，引發在地人士關注。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，屏東有不少房...

觀光客來台復甦緩慢 業者：把消失的日本客找回來

疫後海外觀光客來台復甦緩慢，業者認為，台日文化有共鳴，日本客可成為支撐台灣觀光的潛力市場，「要把消失的日本客找回來」；但...

千萬預算哪裡買大樓3房？ 桃園、基隆這幾區最熱門

隨著北北基桃大眾運輸網陸續到位，許多在台北工作的民眾，外擴至桃園、基隆地區一圓成家夢，兩個縣市相對親民的房價，消費者也更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。