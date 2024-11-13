擴大與星野合作 星宇航空：機票若沒加值將陷價格戰

星宇航空成立後，積極與各大產業龍頭聯手合作，包括與日本推出星野集團「機加酒」自由行方案。星宇航空商務長梁文龍分析，航空公司就是「賣機票」，若沒為產品加值，就只剩價格上的差異，將陷入價格戰紅海市場。

星宇航空成立後，各界都想知道「國內有無第3家航空公司的生存空間」，星宇航空積極與各產業龍頭聯手合作，包括與胡同燒肉、人形町今半打造餐點，與瑞士腕錶百年靈（Breitling）聯名，與星野集團合作機加酒產品等，力求創造聲量帶來實質業績。

梁文龍受訪表示，航空公司客運營收來源就是賣機票，但如果只有票價上的差異，就會陷入價格戰的紅海市場，因此必須強調體驗，為產品加值，和其他航空公司的產品做出區隔。

在市場定位方面，梁文龍表示，星宇航空鎖定高收益商務及旅遊客群，下一步將善用台灣優勢地理位置，發展串聯北美與東南亞超過12億人口的轉機航網，也不排除考量星野集團有據點的航線布局。

自2023年初，星宇航空聯手星野集團推出會員「機加酒」自由行套裝行程，後續並加碼與星野集團在日本其他據點擴大合作；日本星野集團是超過百年歷史的日本度假村及酒店管理公司，起初是開設於日本長野縣輕井澤的一家温泉旅館，目前已發展為旗下有5個飯店品牌、海內外超過50個據點的觀光集團。

星野集團台灣總代理、湯桂禎國際旅行社董事長湯桂禎表示，星野集團在16年前開始向台灣市場行銷，目前在台灣旅客的「指名度」很高，以旗下北海道星野TOMAMU度假村最為台灣人所熟知，台灣是該據點海外觀光客最大的來源，占比逾6成。

星野集團第二市場部經理石川真也表示，星野集團在青森、奧入瀨溪的據點中，台灣旅客都是非常重要的市場，平均有20%、30%海外客，台灣旅客就占4成到6成，星野集團旗下有5個類型的品牌，台灣旅客是重要市場，還為此來台徵才，進用許多台灣員工。

湯桂禎進一步說，台灣代理的星野集團飯店銷售達成率平均是85%到90%，成長力道相當驚人，整體從2009年的2000多人次，到現在一年可賣出6萬人次；此外，市場旅遊趨勢也逐漸轉變，以往是團客為主，「現在一台飛機，有8成的旅客都是自由行」，飯店業未來不能單打獨鬥，必須和航空公司強強聯手、異業結盟。

在拓點計畫方面，星野集團表示，2028年會首度進軍北美市場，在紐約州開溫泉旅館；星野集團在台灣目前已有谷關虹夕諾雅，暫時沒有引進其他據點與品牌的計畫，但也在尋找合作機會。