日均破4萬人！台中捷運文化成形 建商搶推正宗捷運宅

房市回歸自住需求，捷運宅成為市場焦點，業者表示，台中目前僅有單一綠線營運，但日均運量已突破4萬人次，顯示中部人對捷運依賴度日益加深，真正步行短距離可達符合「捷運宅」定義的住宅，也成為建商布局推案重點。

業者表示，所謂「捷運宅」，根據多家銀行實務定義，為距離捷運站800公尺以內，步行5至10分鐘可及的住宅。

其中，漢宇建設看準北屯機捷特區的發展潛力，歷經7年在敦富八街、南興路口整合出1,513坪角地，準備推出新案「SKY VISION」，該案基地距離台中捷運綠線首站「G0北屯總站」，僅260公尺左右、步行約5分鐘可達。

個案預計打造百米以上的27層建物，鎖定追求舒適居住環境的自住族群，產品主打適居3-4房規劃。

聯聚建設子品牌「理仁建設」，首度進軍台中市北區，並鎖定文心路軸線，在位於未來橘線、綠線雙樞紐，打造個案「泰舍」，距離捷運G7文心中清站約350公尺。

由於個案能連結新市政中心，未來捷運橘線開通後，也能一線直通台中機場、台中火車站、一中商圈及台中軟體園區等重要據點，社區最高成交單價達74.4萬元。

第四季即將進場的「雙橡園2045」基地逾2,045坪，距離舊社站僅約200公尺，只蓋一棟，是唯一超高層31樓全棟SRC鋼骨結構，社區退縮1,700坪的私有花園，業界預估該案將挑戰7字頭單價。

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，捷運宅具有交通優勢，無論是自用或是出租都好用，以北市經驗來說，過去捷運站週邊短短250公尺的住宅交易，就可以占北市住宅交易2成以上，足可見捷運宅受到購屋者青睞程度。

陳傑鳴指出，目前房市逐捷運、學校、熱門商圈而居，其中首次購屋的民眾，考量工作交通便利度，往往優先選擇捷運宅，保值性相對較高，是目前購屋者可以多留意的產品。