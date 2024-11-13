高鐵短期增班再增3班次 11月15日開放購票

台灣高鐵公司已於11月至12月每週末實施短期增班，因應年底表演活動較多且訂位情形踴躍，高鐵公司決定再於11月17日（日）、11月24日（日）及12月1日（日）晚間，各增開1班1698北上車次（00:30抵南港），並於11月15日（五）凌晨零時起開放購票。新增後年底前每週末（週五至週日）皆有4班延後收班車次，包括：週五、週六開行之南下1269車次（00:15抵左營）；週日開行之北上1336車次（00:05抵南港）、1698車次（00:30抵南港），歡迎旅客多加利用。

台灣高鐵公司提醒旅客，上述延後收班車次僅提供11-12車作為自由座車廂，敬請搭乘延收車次的旅客，留意到站時間並預先安排到站後之交通接駁，以確保行程順暢。

本次新增1698車次後，台灣高鐵公司自11月1日至12月29日期間，總計加開276班次列車（南下122班，北上154班），以更充足的運能服務年底旅運需求。旅客可透過「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統提早訂位、購票，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，預購各增開班次的車票。