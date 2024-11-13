星野如何成為消費者心中精緻品牌？ 揭開日本星野集團神祕面紗

日本頂級度假村星野集團旗下的飯店，已經成為國內消費者心目中的精緻品牌。黃淑惠攝

日本頂級度假村星野集團旗下的飯店，已經成為國內消費者心目中的精緻品牌。星野集團台灣總代理、代理湯桂禎國際旅行社董事長湯桂禎分析，一間飯店一定要有特色，如何去引導消費者造創需求，需要打造有特點就非常重要，星野集團旗下有5個類型的品牌滿足消費者的各種旅遊需求。

星野集團旗下有5個類型的品牌，包括虹夕諾雅、界、RISONARE、OMO、BEB、SNOW PARKS；其中，星野集團青森屋、奧入瀨溪的據點台灣旅客成為重要的客群。星野奧入瀨溪流飯店總支配人掛川暢矢指出，星野奧入瀨溪流飯店國際客約占三、四成。

湯桂禎分析，台灣旅客對於日本的喜好，衍生出各種不同的旅遊需求，有主題有特色最重要，舉例以國人對於雪的好奇，已經由賞雪、戲雪、玩雪到滑雪，北海道在台灣人的心目中，已經變成冬天比夏天更有趣，冬天比夏天更有價值，消費滿易度提升，房價也會跟著上揚。

湯桂禎表示，2009年星野想開發海外市場，台灣是最適合的地區，所以前來台灣找合作伙伴，兩方的創意激出總代理的火花，所以先從北海道星野的渡假村開始，日本大地震之後，又接下星野青森屋跟奧入瀨溪，今年再加入星野19955東京灣，這四家就有近1700間房間。

奧入瀨溪流飯店就是主打國家公園以奧入瀨溪流為主，自然美景加上安靜舒適的精緻住宿，成為日本人及台灣人的最愛，飯店目前共有189間房，旺季總是一房難求，是一間將大自然生態系發揚光大範例，讓生態融入旅遊當中，原本是淡季的冬天，也能開創雪相關的活動像冰雕、樹冰等天然景觀，四季都沒有淡季。

位於東北青森縣十和田市的「奧入瀨溪流」擁有世外桃源美譽，是一條被原始森林環繞的溪流，有著充滿綠意的清澈溪水與自然生態，而且車道、散步道等也整頓完善。

日本北海道中心星野TOMAMU度假村，約40個大安森林公園大，夏天改為休閒農場，冬天滑雪、戲雪、賞雪，這個渡假村有700多間房間，擁有全日本最大的造浪游泳池，消費者可以依自己的需求選擇想要的旅遊模式。

這個渡假村有一個相當有名的水之教會，由建築師安藤忠雄於1985年設計，以清水混凝土建造並於1988年建成的一座小聖堂，與「風之教會」和「光之教會」一同被稱為「安藤忠雄教堂三部曲」，也是旅客到此必遊打卡景點。

湯桂禎進一步指出，需求是創造出來，必須要開創新的產品，青森屋原本是已經停業的渡假村，星野接手後，利用服務創新，改變內、外觀，調整服務模式，提供各種年齡層的休閒活動，將當地傳統文化融入飯店，提升各種科技跟文化的結合，飯店成為文化傳承者。

青森屋主打青森文化，主打傳統料理，傳統文藝品。價格比較輕民，親子同遊、退休渡假，這裡共有236間房，旺季時間總是一房難求；其中，台灣旅客占總外來客的六成；青森屋也有 20、30%海外客人，其中，台灣旅客又占了四到六成。

此外，星野在日本也是一個顛覆日本傳統飯店業的運營模式，選擇與星宇航空合作，兩家的營運策略都是朝向精品、創意的目標挺進；兩家業者的顧客群、銷售思圍都很接近，一起合作能激發出更多的火花，隨著做出跟其他航空公司不一樣產品，產品價格就能賣的比其他航空業者好。