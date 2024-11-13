巨大劉湧昌到58歲才接班：家族企業應多開枝提供舞台

台灣「家族企業」12年來消失3成，家族企業不僅面臨算力經濟時代考驗，也有「接班晚」現象，台灣上市櫃企業正在「去家族化」，走向共治型態，巨大執行長劉湧昌以自身58歲才正式接班經驗，建議企業主要給接班人舞台，加速擴大事業才能開枝散葉，更重要是價值觀的傳承。

台灣董事學會12日舉辦「第十三屆華人家族企業年度論壇」，邀請巨大集團執行長劉湧昌、美律處長廖崇熙、宇隆科技總經理蔡銘東各就接班、家族成員及專業經理人角色分享意見。

巨大二代劉湧昌58歲接班

少子化及不婚等因素影響，家族企業結構正在面臨「接班晚、掌權短、選項多。」三大接班考驗。劉湧昌2017年正式接班巨大執行長，那年他58歲，今年剛領敬老卡。劉湧昌指出，由於他是家中獨子，所以很早就被長輩耳提面命要接班，沒有競爭問題，但創辦人身體硬朗，交棒晚，他幽默地說，曾在49歲及55歲兩度提醒父親：我已經49歲囉！55歲又照樣提醒父親一次，催促父親有想做的趕快做，有想說的趕快說，提醒他思考人生規劃。

劉湧昌31歲就進入公司服務，目前每周都還跟父親吃飯報告公司經營走向，父親的經驗確實有許多值得學習，他本身也展開接班梯隊培養，為未來10~20年做規劃。對於接班人選，他建議可以詢問周圍人的人格特質評價，確認是否是對的接班人，人數可以2～3人，然後就盡可能地培養，「扶他上馬，送他一程」。

他指出，「送一程」意思是要給舞台、給方向，給好的功績（Credit），他表示，中部上市公司約50幾家企業組成一個薪傳會，裡頭有許多企業的父執輩對接班人特別嚴格，嚴重時還會彼此鬧翻不想對話，他提醒掌權者應該思考權力都在手中，應該要懂得下放，自己要多主動去溝通開導。他也提醒父執輩千萬不要跟部屬爭功勞，多給一些鼓勵誇獎。

劉湧昌表示，第一代企業家投入很多心血，把成本控管看得很重，要求財務穩健經營，第一代希望降低成本，但二代經營價值觀是不一樣的，是希望提高附加價值，到他這一棒，為企業留下價值觀很重要，他表示除以公司利益為最優先，還有一個重要任務是把公司做大，才能分枝，提供接班梯隊或效力20～30年的專業經理人發揮的舞台。

宇隆蔡銘東：專業經理人靠時間累積信賴感

機械加工業宇隆科技總經理蔡銘東是專業經理人，2005年加入公司，迄今19年，他表示，家族企業的安全感跟信任感是很薄弱的，要花很長時間博取信任感，他自己大約花3年獲得家族信任，開始獲得授權做決策，並直接面對客戶，到現在已有一組專業經營團隊合作。

對於有意加入家族企業的經理人，他提醒許多經理人會希望追求短期效益，想做出成績，但過程易忽略其他面向，比方說，以降低售價方式快速取得很多訂單，想建立戰功，但可能忽略獲利，沒有考慮整體布局，易適得其反，在跟企業主談目標時，不能只談短期任務，不可能的目標也不要輕易答應，有效的溝通跟建立共識很重要。

蔡銘東表示，當一代安排培訓二代時，專業經理人也有責任協助，他的部門也經歷過家族安排多位二代歷練，白天在公司部門是夥伴，但晚上二代回家吃飯時分享看到什麼，第二天可能就會被老闆找去談話，他建議專業經理人可以平常心，不必有太多包袱，一開始他也覺得有心理壓力，掙扎對二代該不該一視同仁，但他認為應該要克服這個心理魔障，制度上該怎麼做就怎做，真的嚴厲管理反而一代不會有意見。

蔡銘東表示，他觀察許多專業經理人的案例，如果是奉承型，多半最後也不會被家族重用，因為家族希望聽到真實的聲音，身邊不缺奉承的人，故最後往往重用的是肯說真話的人。

台灣家族企業快速消失中

台灣董事學會也發布2024年家族企業關鍵報告，指出台灣上市櫃的「家族企業」12年來正大幅消失中，2012年還有1091家，2024年9月只剩下742家，消失高達3成，兩岸三地的百大家族企業榜單中，台灣上榜家數也從38家縮減至15家，數量腰斬，市值不增反減，凸顯台灣傳產老家族正在「消風」。

台灣董事學會發起人蔡鴻青表示，家族企業消退是事實，這是國安問題，畢竟台灣不可能單靠一家企業撐國家，探究企業正去家族化原因複雜，有些如鴻海科技郭家交給專業經理人管理，許多「台字輩」傳產企業獲利也衰退，不論是競爭，還是行業消失等原因，現在許多中部跟南部家族企業正在消退，不過，也仍有許多大型家族企業營運良善，目前正進入第三代接班。

台灣產業正跨入第三個產業轉折點，進入「算力經濟」時代，有別於第一代以傳產為主的家族企業及第二代以科技供應鏈為主的家族企業，第三代或稱為2.5代企業正面臨更複雜競爭環境，外部是競爭條件門檻更高，拚的是高附加價值，可以自己創業也可以接班，選擇也變多。

「以前企業老闆可以做50年，但現在二代40～50歲才接班，接班迄今時間很短。」蔡鴻青表示，許多家族企業經過多代的繼承釋股，從1人掌權變11人，已經非典型家族企業，而逐漸走向「共治型」。

2024年統計台灣百大家族企業變化，超過67%由家族與專業共治或全由專業經理人管理，17%下市，僅16%仍為家族管理，他建議未來的抉擇有三選項，1.家族重新整合持股控股，2.與市場及專業管理團隊共治，3.及早退出市場。