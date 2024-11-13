家族企業市值銳減 接班人3考驗

「過去十二年間，整個（台灣資本市場）市值成長百分之三三六，但家族企業只成長百分之一二八，落後市場二點六倍，衰退得非常嚴重！」台灣董事學會發起人蔡鴻青昨提醒，家族企業第三代的傳承，能否延續甚至創造價值，將直接影響台灣經濟生態。

蔡鴻青說，傳統產業如紡織、化工等，面對全球供應鏈重組、經濟轉型、海外競爭壓力，經營傳承遭遇更多挑戰，新一代接班人需運用新策略，維持企業競爭力。

台灣董事學會昨舉辦「第十三屆華人家族企業年度論壇」並發布「華人家族企業關鍵報告」，蔡鴻青表示，二○一二年至二○二四年間，台灣家族企業數量從一四四七家增至一八一三家，市值增幅卻未匹配市場總體成長，市值占比更從百分之六十四下降至百分之廿七，且大型傳產家族企業市值銳減、「失去市場關注」。

台灣經濟進入轉型三點○階段，蔡鴻青指出，家族企業面臨公私兩端不同挑戰：地緣政治導致企業經營變化劇烈，台灣雖自戰後傳產業經歷「煙囪經濟」、出口導向「加工經濟」及科技業「供應鏈經濟」三階段，如今來到轉折：進入高門檻、高附加價值的「算力經濟」，對新掌門人的考驗也不同以往，隨著公司規模擴大，接班人將面臨「接班晚、掌權短、選項多」考驗。

蔡鴻青說，台灣家族企業已提早步入「共治時代」，家族成員數增加、股權逐漸稀釋，第三代如何平衡所有權與治理權，並與管理團隊及市場股東形成良好共治關係，結合家族治理與公司治理，將是台灣家族企業亟待解決的課題。唯有凝聚共識適應外部環境，家族企業才能持續發展。

巨大集團執行長劉湧昌建議，應在尊重創辦人意見的同時，推動自己的策略，決策應以公司利益為優先，領導者需要展示自身的實力與成就，並與團隊分享清晰的願景，這樣才能帶領公司邁向更大的成長。

作為專業經理人，宇隆科技總經理蔡銘東則認為，應平衡第一代傳統經營思維與第二代創新觀念，通過專業能力與實戰戰力獲得家族的信任，並協助企業走向長遠。