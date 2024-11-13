產業戰略論壇11月27日登場／中華車淨零 打造綠色運具

中華汽車（2204）副總經理錢經武表示，中華車為國內唯一具有自主研發能量的整車廠，深知在地自主研發電動車對台灣產業與企業走向淨零轉型的重要性，自2018年即以油車獲利支持智慧新能源車發展。

他強調，中華車持續投入資金、強化自主研發並充實研發團隊，從移動載具的核心本業出發，在綠能車型設計開發及低碳運輸推廣及帶動台灣產業成長而持續努力。

經濟日報將於11月27日舉辦「2024產業戰略高峰論壇-AI催動產業低碳化與智慧化」，探討在AI時代，如何協助產業達成低碳化與智慧化轉型。

錢經武將出壓軸的高峰座談，主題為「AI時代下，低碳化與智慧化的挑戰」。本論壇由經濟部、中國信託銀行、中華汽車、台灣電力公司、元大投信協辦。

錢經武指出，中華車自主研發商用車，為協助台灣企業順利投入低碳運輸，串聯多家台灣協力廠，合作開發電動車關鍵零部件，並設立「新能源實驗室」，建立新型電池自主開發及驗證能力，於2018年推出台灣業界首創第一台輕型電動商用車，為商用客戶、物流業者開發適合的電動商用車，並發揮社會影響力，從各方面積極推廣綠色運輸意識。

2022年推出3.5噸級的油電複合動力車「中華堅兵」，2023年推出「中華菱利E300」，解決商用客戶最重視的使用效率問題，提升商用客戶使用綠色運具的意願；並成功加入郵政物流車隊，持續深化電動車關鍵技術。

2023年起，為響應政府推動運輸物流業電動化轉型政策，提前啟動全新3.5噸電動商用車的整車設計開發，積極串聯國內多家供應商，促成緊密合作與協議，共同推進零件及生產技術的升級計畫，達成高度國產化目標，將於2025年正式推出。

錢經武表示，這個全新的電動商用車專案，中華車持續採取自主設計開發策略，並設定高國產化率目標，在底盤、上下車身、智慧座艙、ADAS、動力系統和車聯網App等多項技術，皆優先與國內廠商合作，藉此加速台灣自主技術能量積累與擴大零件在地生產範圍，促進台灣汽車供應鏈的智慧化與電動化升級，擴大台灣淨零產業範疇的效益。