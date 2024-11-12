星饗道推出「島嶼海味鱻食季」帶老饕感受海洋的熱情

海鮮控必吃！位於台中逢甲商圈的星饗道國際自助餐，即日起舉辦「島嶼海味鱻食季」，推出多款海鮮料理，要帶老饕感受海洋的熱情，蟹逅海產的鮮美。

此次「島嶼海味鱻食季」推出多款海鮮料理，讓消費者在寒冷的冬天，也能感受到海洋的熱情，包括現蒸牛蹄蟹的鮮甜滋味，搭配藥膳羊肉爐的溫暖，最適合在寒冷的冬日享用。

此外，還有多款時令海鮮，如澎湖小卷、天使蝦、生白蝦、半月貝、鮑魚及多款生魚片等，每一口都是大海的鮮甜。

日式料理台推出全新小鯽魚、搭配天使蝦、鮭魚、水針等多種口味握壽司，口感豐富且多層次。廣受好評的手卷也推出升級版，讓蟹肉魚子、扇貝鮭魚卵的完美結合，絕對讓人驚艷。

除了海鮮，多樣化料理滿足味蕾，像是酸菜水煮魚的酸辣開胃，酸菜水煮魚以酸辣適中的湯汁搭配鮮嫩的魚肉；台南現沖牛肉湯的鮮甜醇厚，選用新鮮台灣牛肉，配上秘製湯底；招牌戰斧豬排大氣豪邁，以及主廚特製的爐烤美國板腱，都能滿足挑剔的味蕾。

此外，享受美食也有大省荷包的辦法，這個冬天，讓愛圍繞餐桌。11、12月限定，雙人同行即可招待第3位65歲以上樂齡長者或0至11歲兒童免費用餐。