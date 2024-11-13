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新光醫院、群聯啟動AI合作

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

新光醫院與群聯電子（8299）昨（12）日啟動跨領域合作，新光醫院董事長吳東進指出，看好人工智慧（AI）將強化醫療效率，引進群聯AI解決方案aiDAPTIV+，共同朝雙贏局面邁進。

AI席捲全球，據市調機構Markets and Markets報告顯示，2024年全球AI健康照護（AI in Healthcare）市場至2029年的年均複合成長率達48.1%。

新光醫院、國立陽明交通大學及群聯昨天舉行生成式AI合作計畫的啟動儀式，吳東進表示，AI將使醫療世界開創嶄新的篇章，跨出重要的一步，因為AI不僅改變人類的生活，也對醫療領域帶來很多的影響。

吳東進舉例，例如新光醫院擁有7萬筆以上的數據，導入AI應用且不斷升級下，院內就可以運用大數據的分析，提升醫療服務的準確性，中控中心也同步跟進，將能完善各種的派遣事宜。吳東進正向看待此次合作，此舉象徵醫療學術與科技界的深度合作。

業界指出，醫療照護需求增加，傳統醫療系統逐漸無法負荷龐大的患者群體，AI智慧醫療的興起，可提供創新解決方案，不但實現更精準的診斷與治療，有效減輕醫療人力不足，且為日益增加的老年人口提供更高效的照護模式，進而推動未來醫療產業的轉型與升級。

群聯執行長潘健成指出，新光醫院導入群聯的AI解決方案aiDAPTIV+，能增加服務效能，會是多贏的態勢。

AI 吳東進 群聯

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