大摩挺GB200組裝五台鏈

摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「人工智慧（AI）伺服器產業」報告中，特別針對GB200 NVL72機架毛利率進行解析，其中以散熱相關零組件的設計與製造服務約20%最高。台系組裝廠中，大摩偏好順序依次為鴻海（2317）、緯穎、緯創、技嘉、廣達。

大摩台灣區研究部主管施曉娟指出，台股第3季財報與法說會即將步入高峰，市場對伺服器ODM廠關注焦點除今年第4季及2025年展望外，更關注毛利率表現。施曉娟預估，GB200 NVL72機架價格約300萬美元，其中Blackwell繪圖處理器（GPU）約占72%。

在此前提下，施曉娟估計，純組裝的毛利率約1.7%，略高於5萬美元。施曉娟假設，ODM廠會先向輝達買進Blackwell GPU，組裝好後再出售給超大規模雲端業者。

在機架方面，施曉娟預估，運算板或交換板組裝主要由鴻海及緯創負責，毛利率約15%至20%。機械零組件（如冷卻零組件、液體冷卻系統、伺服器機殼和機架）也有附加價值的空間。例如散熱相關零組件的設計與製造服務毛利率約20%。這兩者相加可帶來約15萬美元的獲利。

施曉娟認為，即使同樣是GB200機架，但不同ODM廠對終端客戶提供不同的服務，獲利也會不同。例如鴻海表示可以處理GB200 NVL72機架非GPU／記憶體部分25%物料清單（BoM） 的80%，並達到中間個位數的毛利率。因此，鴻海若加速自製零組件，毛利率就還有提升的空間。

ODM大廠的第3季財報及法說大多集中在本周。鴻海14日舉行法說，大摩預估焦點放在毛利率及營業利益率變化、AI伺服器機櫃第4季起的供應狀況、2025年初步展望等。鴻海的潛在利多包括iPhone銷售高於預期、AI伺服器業務加速進展、電動車業務加速進展、新的併購活動可望提振投資信心等。

大摩看好鴻海受惠於AI及自製零組件能力，維持270元目標價。另外，緯穎的目標價為2,315元、緯創150元、技嘉388元、廣達340元。