快訊

2024 COP29採訪側記…川普當選 會場瀰漫失敗主義

拔除NCC代理主委 「翁柏宗條款」藍白拚周五院會闖關

大摩挺GB200組裝五台鏈

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「人工智慧（AI）伺服器產業」報告中，特別針對GB200 NVL72機架毛利率進行解析，其中以散熱相關零組件的設計與製造服務約20%最高。台系組裝廠中，大摩偏好順序依次為鴻海（2317）、緯穎、緯創、技嘉、廣達。

大摩台灣區研究部主管施曉娟指出，台股第3季財報與法說會即將步入高峰，市場對伺服器ODM廠關注焦點除今年第4季及2025年展望外，更關注毛利率表現。施曉娟預估，GB200 NVL72機架價格約300萬美元，其中Blackwell繪圖處理器（GPU）約占72%。

在此前提下，施曉娟估計，純組裝的毛利率約1.7%，略高於5萬美元。施曉娟假設，ODM廠會先向輝達買進Blackwell GPU，組裝好後再出售給超大規模雲端業者。

在機架方面，施曉娟預估，運算板或交換板組裝主要由鴻海及緯創負責，毛利率約15%至20%。機械零組件（如冷卻零組件、液體冷卻系統、伺服器機殼和機架）也有附加價值的空間。例如散熱相關零組件的設計與製造服務毛利率約20%。這兩者相加可帶來約15萬美元的獲利。

施曉娟認為，即使同樣是GB200機架，但不同ODM廠對終端客戶提供不同的服務，獲利也會不同。例如鴻海表示可以處理GB200 NVL72機架非GPU／記憶體部分25%物料清單（BoM） 的80%，並達到中間個位數的毛利率。因此，鴻海若加速自製零組件，毛利率就還有提升的空間。

ODM大廠的第3季財報及法說大多集中在本周。鴻海14日舉行法說，大摩預估焦點放在毛利率及營業利益率變化、AI伺服器機櫃第4季起的供應狀況、2025年初步展望等。鴻海的潛在利多包括iPhone銷售高於預期、AI伺服器業務加速進展、電動車業務加速進展、新的併購活動可望提振投資信心等。

大摩看好鴻海受惠於AI及自製零組件能力，維持270元目標價。另外，緯穎的目標價為2,315元、緯創150元、技嘉388元、廣達340元。

大摩 毛利率 鴻海

延伸閱讀

TrendForce：鴻海深化固態電池布局 或先拿二輪車練兵

緯創本業靚Q3每股純益1.47元 全年將寫新紀錄

期貨商論壇／鴻海期 電力四射

鴻海、緯穎 四檔馬力強

相關新聞

岡山螺絲產業重鎮 多家傳歇業

岡山地區是台灣螺絲產業重鎮，受戰爭等國際因素影響，8月至今多家盤元、鐵線工廠公告歇業，甚至發生債務糾紛，庫存線材被搬光。...

新聞分析／內外夾擊螺絲窟 歇業海嘯來襲

高雄岡山聚集超過700家螺絲、螺帽及鉚釘製造業工廠，是全台知名的「螺絲窟」，市府大力推動汽車、醫材及航太等領域應用的高階...

家族企業市值銳減 接班人3考驗

「過去十二年間，整個（台灣資本市場）市值成長百分之三三六，但家族企業只成長百分之一二八，落後市場二點六倍，衰退得非常嚴重...

產業戰略論壇27日登場／中華車淨零 打造綠色運具

中華汽車副總經理錢經武表示，中華車為國內唯一具有自主研發能量的整車廠，深知在地自主研發電動車對台灣產業與企業走向淨零轉型...

貨櫃第4季船舶歲修期 運力更緊俏

根據國內航商指出，近期大陸主要港口10月底的貨櫃輪航次「近乎全航線出現了爆艙情況」，其中，北美線的爆艙情況似乎持續增加，...

車市雙雄Q3財報出爐…裕隆獲利增 和泰意外下滑

車市雙雄第3季財報出爐，裕隆逆勢增，和泰意外減。裕隆在純電車納智捷n7持續大量交車下，第3季單季稅後純益12.75億元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。