螺絲業蕭條 歇業潮惡化

高雄螺絲產業面對國際市場激烈競爭，營運蕭條，今年8月至今已有多家盤元、鐵線工廠公告歇業，預期至今年底共計十幾家廠商結束營業，而且明年恐會更慘。

依據經濟部統計，全台螺絲、螺帽及鉚釘製造業工廠逾1,800家，最大產業聚落位於高雄市，聚集超過700家工廠。金屬研究發展中心評估，受烏俄戰爭及紅海危機等因素影響，全球航運成本及大宗商品價格提高，增添後市不確定性。

近期以岡山為主的廠商即頻傳工廠歇業與員工放無薪假，在這波歇業潮中，甚至有工廠發生債務糾紛，遭客戶搬光工廠內所有線材。高市府勞工局指出，目前有一家金屬品製造業者與十名勞工協議，今年底前實施無薪假。

據了解，8月至今，共有詳耘工業、元山鋼、嘉義鐵線等工廠發出公告，有的工廠宣布歇業，也有工廠決定停產抽線，只專注盤元買賣。某家買線材代工的螺絲加工廠倒閉，工廠設備與材料被債主搬光。

螺絲廠業者說，台灣產品50％外銷歐洲、美國30％、日本20％，烏俄及以巴戰爭未結束，歐洲認為台灣有戰爭風險，抽掉不少訂單，自家工廠少掉一成以上的訂單，影響層面算很小，但也對未來感到悲觀。

地方人士指出，受全球產業變化影響，螺絲產業很多人放無薪假，約有十幾家工廠今年做不下去，歐盟對中國大陸螺絲課徵反傾銷稅，台灣未加入東協，也被加收15％至25％關稅，業界十分蕭條。

高雄市經發局說明，經濟部8月邀集業者座談，針對業者放寬還款期、協助業者海外發展等，並承諾協助鋼鐵公會建立溝通平台機制，向中鋼協調盤價。除對接相關計畫與補助外，也協助業者進行低碳轉型，如輔助業者建立碳盤查與智慧化診斷機制，補助主管、員工取得淨零證照，導入碳減量與製程節能技術，提升金屬產業在國際市場的競爭力。

經發局指出，今年1至8月螺絲扣件產值616億元，跟去年下半年度類似，整體景氣相對辛苦；針對產業困境，市府持續投入自動化、高值化等項目補助，另有技術中心輔導，並跟工會對接協助申請中央計畫。