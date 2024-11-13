星宇航空前三季獲利 跳增近四倍
星宇航空（2646）昨（12）日公布財報，第3季營收95.95億元，年增58%，稅後純益6.35億元，每股純益為0.25元。累計今年前三季營收259.27億元，年增62%，稅後純益15.35億元，年增389%，每股純益0.64元。
受惠於航空市場需求回升，全球油價持續維持低檔，帶動星宇第3季及前三季獲利寫下佳績。
星宇商務長梁文龍分析，創意才能把需求激發出來，航空公司創新開腳步不能停，才能脫離只賣一張機票價格的紅海市場。星宇攜手日本頂級度假村星野集團於2023年初首次推出COSMILE會員專屬「星星相遇北海道雪國之旅」廣受好評，後續加碼推出「星星相遇」日本全航線機加酒自由行，包含北海道、東北、東京等地的聯名行程。
梁文龍分析，2024年前十月星宇客運市場中，日本市場營收占比達50%，平均載客率90%，共承載超過150萬名旅客前往日本；其中，沖繩、北海道、名古屋等熱門地點的載客率均超過九成。
星野集團台灣總代理、湯桂禎國際旅行社董事長湯桂禎表示，日本頂級度假村星野集團旗下飯店是屬於精緻品牌，星宇與星野集團強強聯手推出各種行程後，受到國內消費者青睞。
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