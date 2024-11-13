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星宇航空擴張 瞄準日美歐 推出全新顧客導向行銷策略

經濟日報／ 特派記者黃淑惠／日本青森12日電
星宇航空商務長梁文龍指出。特派記者黃淑惠／攝影
星宇航空商務長梁文龍指出。特派記者黃淑惠／攝影

星宇航空（2646）打世界盃進入第二階段擴張計畫。星宇商務長梁文龍12日指出，星宇精品航空形象已經建立，將推出全新顧客導向行銷策略，明年將開闢日本神戶航線美國也會增開新航線，期望2026年能飛進歐洲市場。

梁文龍表示，商務客是星宇未來非常重要的客源，隨著機隊擴張，也會加強航網布局，明年在東南亞、日本、美國市場都會有擴張計畫，目前已籌備明年上半年開闢日本神戶航線。而歐洲還有許多國家及城市值得經營，包括捷克、馬德里、巴塞隆納等。

星宇航空第二階段營運策略
星宇航空第二階段營運策略

星宇開航以來就是以精品航空為營運主軸，近年來的服務、產品形象普遍獲得消費者認同，梁文龍說， 下一階段要走向全世界，推動第二階段計畫打世界盃。亞洲的客源相當多，轉機客是必須著墨的市場，以顧客導向的全新行銷策略，鎖定越南、泰國及菲律賓等轉機客目光，搶攻三地龐大北美轉機市場大餅。

美國市場一直是星宇的主力市場，目前已開航的航點載客率都相高，2025年美國市場持續深化布局，預計再增開一個新航線，可能從休士頓、波士頓、華盛頓及達拉斯等地篩選。明年日本還會增開神戶新航線，成為國內第一家進軍這個區域的國籍航空公司。

梁文龍指出，歐洲開航也在第二階段擴張計畫，2026年開航歐洲的機會很大，會跟著新機交機的時間來規劃，會針對有潛力的市場進行延伸規劃。歐洲雖然仍有航權分配的問題，但還有許多的國家、城市可經營，包括捷克、馬德里、巴塞隆納等，都是很有潛力的市場。

有關航空公司的銷售結構，經濟艙還是占所有銷售的八成，在行銷策略上，經濟艙也會針對不同市場做出不同的區隔，就是要做到分眾需求的行銷。會員哩程計畫也會優化，強化與國際型航空公司合作，像跟阿拉斯加航空公司合作，爭取加入國際型的聯盟。

梁文龍指出，商務艙及頭等艙長期從重視隱私、服務流程及定價策略來運營，近年來已經在東南亞市場打出知名度，未來會持續搶攻亞洲區金字塔頂端客的荷包；亞洲區到美國頭等艙客人訂位愈來愈頻繁，越南也有不少客人來台灣搭頭等艙或是商務艙轉機。

美國 航線

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