貨櫃第4季船舶歲修期 運力更緊俏

根據國內航商指出，近期大陸主要港口10月底的貨櫃輪航次「近乎全航線出現了爆艙情況」，其中，北美線的爆艙情況似乎持續增加，而在川普當選後，或將蔓延至11月以後甚至年底。

此外，貨櫃第4季進入船舶歲修期，加上各大航商啟動全球航班調整作業，需求又激增下，運力恐更緊俏，本季運價有望維持在高峰期。

除了船舶歲修、全球船舶大調整外，紅海危機遲未落幕是海運運價居高不下的最大關鍵。全球海事研究權威機構德魯里（Drewry）甚至認為，即使蘇伊士運河重新開放，預計貨櫃運費也不會回到疫情之前的水平。

不過，德魯里預計，明年紅海重新開放的情況不會發生，而好望角航線的中斷將至少持續到2026年。進一步說，不僅第4季運價可能仍居高峰期，明年全年運價可望高價續航，貨櫃三雄明年營運也有不錯的底氣。

值得注意的是，紅海危機未解之際，近期國際媒體傳出，馬士基旗下兩艘貨櫃船被西班牙當局禁止靠泊該國港口，原因是懷疑這兩艘船上載有運往以色列的武器。

根據業內人士分析，這是國際大型貨櫃輪航商罕見被指控涉入以色列與阿拉伯國家間的戰爭，雖然馬士基否認該指控，但後續是否影響全球貨櫃輪的運力調度，值得關注。