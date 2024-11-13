新聞分析／內外夾擊螺絲窟 歇業海嘯來襲

高雄岡山聚集超過700家螺絲、螺帽及鉚釘製造業工廠，是全台知名的「螺絲窟」，市府大力推動汽車、醫材及航太等領域應用的高階產品，力求產業轉型，業者近年被內外環境夾擊快撐不下去，因感受壓力集體噤聲，消極祈禱戰爭快結束，若有關單位只勤於對提出警訊者「查水表」欠缺實際作為，恐讓螺絲窟走入歷史。

4年前全球壟罩在新冠疫情陰霾下，議員黃秋媖曾提出預警，受疫情因素影響螺絲工廠出現倒閉潮，希望市府加快推動產業轉型輔導。言猶在耳，俄烏戰爭、以哈衝突接著來，出口量下滑。

仁武產業園區主推航太產業，南科高雄園區也有多家傳統螺絲廠轉型生產醫用螺絲及牙材，不過傳產升級高階產品不容易，轉型成功者寥寥可數。

去除戰爭及貨運成本高漲等因素，台灣各行各業都缺工，傳產人力老化，不少螺絲廠又蓋在農地上，同時面對工廠用地合法化煎熬，不是每家工廠都有資金及技術轉型，轉型後也不見得一帆風順。

「工廠轉型生產航太零件，飛機架次變少，訂單一樣慘！」不願具名的產業界老闆無奈陳述心聲。另有業者說，景氣差、訂單少及電費增加等多重因素，不虧損都難。

業者回憶，以前台灣扣件出口興盛，一個貨櫃可獲利3分之1，現在出口量連年衰退，出貨反而虧更多，先撐住這波歇業海嘯才有資格談轉型。