岡山螺絲產業重鎮 多家傳歇業

岡山地區是台灣螺絲產業重鎮，受戰爭等國際因素影響，8月至今多家盤元、鐵線工廠公告歇業，甚至發生債務糾紛，庫存線材被搬光。勞工局證實有1家業者通報10人放無薪假，議員指螺絲業蕭條，約有十幾家工廠會做不下去，要求經發局協助轉型，否則明年會更慘。

經發局長廖泰翔表示，今年1至8月螺絲扣件產值616億元，跟去年下半年度類似，整體景氣相對辛苦；針對產業困境，市府持續投入自動化、高值化等項目補助，另有技術中心輔導，並跟工會對接協助申請中央計畫，第四季到明年會逐步回穩。

全台螺絲相關製造業工廠逾1800家，最大產業聚落位於高雄，聚集超過700家工廠。金屬研究發展中心評估，扣件產品為工業產品，與全球製造業景氣高度相關，受烏俄戰爭及紅海危機等因素影響，全球航運成本及大宗商品價格提高，增添後市不確定性。

8月至今，共有詳耘工業、元山鋼、嘉義鐵線等工廠發出公告，有工廠以沉痛心情宣布歇業，也有工廠決定停產抽線，只專注盤元買賣。某家買線材代工的螺絲加工廠倒閉，工廠設備與材料被債主搬光。

螺絲廠業者低調說，台灣產品50%外銷歐洲、美國30%、日本20%，烏俄及以巴戰爭未結束，歐洲認為台灣有戰爭風險，抽掉不少訂單，自家工廠少掉10之1以上訂單，影響層面算很小，但也對未來感到悲觀。

議員方信淵指出，受全球產業變化影響，螺絲產業很多人放無薪假，約有十幾家工廠今年做不下去，歐盟對中國大陸螺絲課徵反傾銷稅，台灣未加入東協，也被加收15%至25%關稅，業界十分蕭條。

經發局說明，經濟部今年8月邀集業者座談，針對業者放寬還款期、協助業者海外發展等，並承諾協助鋼鐵公會建立溝通平台機制，向中鋼協調盤價。除對接相關計畫與補助外，也協助業者進行低碳轉型，如輔助業者建立碳盤查與智慧化診斷機制，補助主管、員工取得淨零證照，導入碳減量與製程節能技術，提升金屬產業在國際市場的競爭力。