竹工凡木設計研究室創始人邵唯晏 談「AI 設計新紀元」

AI浪潮來襲，建築業界該如何乘勢而上？台中市建築經營協會11月份大師講座，12日邀請到兩岸知名的竹工凡木設計研究室創始人邵唯晏，以「後發關係：設計師的新玩具·AI設計新紀元」為題，分享設計業該如何善用AI，吸引會員熱烈報名聆聽。

邵唯晏指出，「誤用造物」是他的人生哲學，所謂「誤用」，指的是跨界、跨領域與碰撞，「造物」則新領域、新的可能性。希望透過跨領域的碰撞，找到新的機會與新的可能性。

他表示，業界對於這波AI的浪潮，是既焦慮、同時又充滿期待，很多人擔心Al會取代人力，其實「工作不會變，但部分任務會被取代是真的」，就好比汽車發明後會取代馬車，但駕車的人還在。

台中市建築經營協會理事長葉昱徵表示，邵唯晏是竹工凡木設計研究室創始人、交通大學建築博士，現擔任DRD設計研究院院長、台灣CSID室內設計協會副理事長、上海交大南洋文創學院特聘導師、BKA大小孩後次元潮流特展總策展人等職。

擁有多重頭銜外，還有《當代建築的逆襲》、《共·享-設計師的人文思考》、《設計·未來·超智人》、《玩物尚志-從二次元到後次元》等多本著作，是兩岸80後能見度超高的設計人。

近年來，邵唯晏帶領的竹工凡木團隊，設計能量豐沛，作品遍布亞洲各地，更由於團隊專注跨領域的設計思考，作品不只在設計圈發光發熱，也受到藝文、影視等領域的喜愛，團隊不少作品，包括邵唯晏在台北的自宅，都被影視劇組相中商借，作為劇中重要場景，其新潮前衛、超強設計感受到關注且引發熱議。

回應AI時代，邵唯晏也有獨到心得，他從與時俱進、設計超智人、關係論、AI設計方法學在空間設計領域的應用等角度，深度分享設計界善用AI的好處。

他指出，AI不只是技術的革新，對設計思維的輔助與刺激是更重要的，業界不要只把它當作工具與技術的一種，而是可以大量運用AI來進行協作，特別是設計前段到施工階段，可以大大輔助，唯有更了解AI，並找出適合自己與團隊的使用方式，必定可以大大提升效率與創意思考。