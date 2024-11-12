職場教練課／全面宣導 才能改變習慣

台北捷運最近又談起「電扶梯是否可以兩邊站立」的老問題。這個議題，每隔一陣子就會被提起，但是每一次都不了了之。

1996年台北第一條捷運木柵線開通後，捷運公司很努力宣導：捷運車箱內不能飲食，上下車要排隊等規矩，其中包括，搭乘電扶梯得靠右站立，左邊讓給趕時間的旅客行走。

因宣導很成功，大家都很配合養成好習慣，搭乘電扶梯一律靠右站立、左邊空出來，這個圖像一度變成台北人的禮讓標誌。

曾幾何時，這樣的右立左行規矩，變成不合時宜了。捷運公司發現右立左行，造成電扶梯容易損壞，左側通行奔跑行走也容易造成危險。

因此台北捷運呼籲大眾，電扶梯兩側都可以站立。

但是，因政策決定不果斷宣導不力，有一搭沒一搭。站立在左側民眾，經常要受到許多趕時間旅客的白眼，甚至起衝突。

電扶梯從右立左行，改成兩側都可站立，是對全體市民集體慣性的對抗，沒有好好規劃與宣導很難成功。

我們來看一個成功案例：

當年瑞典在歐陸國家中，車輛是靠左行駛的國家，很特殊的是，瑞典因國內汽車市場小，所以90%車輛是左駕的（方向盤在左邊）。但是，瑞典人只要出了國門，周遭國家都是左駕右行，就很難適應很容易發生車禍。

經過多年反覆討論後，瑞典決定在1967年9月3日全國車輛一律改成靠右行駛。這個驚天的決定，是超級大的工程，瑞典花了一年時間籌備宣導，訂定1967年9月3日為「H Day」，H則是瑞典語「Höger」的縮寫，意指「右邊」，設計了專屬Logo。

編了宣導主題曲，透過電視、廣播、報紙廣告宣導相關訊息，建立全民共識。

政府設立36萬個新號誌，為了避免大眾混淆，直到「H Day」前一晚，全瑞典的舊號誌都沒有被撤下，新號誌也是先被遮住。但這也意味著在「H Day」來臨的那一刻，所有燈號都要被即時轉換才行。公車站牌都得換邊設立，公車門改成兩邊都有，只是先封住一邊。

1967年9月3日凌晨1點到5點間，各城市非主要幹道均被封閉，當晚動員數萬名工人、軍人，趕在早晨來臨前把交通號誌搞定更換。

9月3日當天清晨5點，改變開始，瑞典正式改為靠右行駛，出乎所有人預料的是，那天全瑞典僅發生157件小型交通事故，與平常差不了多少，而且沒有人死亡，這是超級成功的全民變革運動，瑞典人一直引以自豪津津樂道。

捷運只是想改電扶梯兩邊都可站立的習慣，當然不須跟瑞典改右邊行駛這樣大費周章。但是台北捷運得好好規劃全面宣導，如果只是蜻蜓點水，這是不會成功的。只會讓站在左邊的旅客，獨自承受壓力，造成更多衝突。