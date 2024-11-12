常在登山路上看到整片的杉木林，通常杉木林中每株間距都不大，大都是密集的生長在一起。杉木是生長迅速，可供建築跟橋樑使用的重要樹種。

工人把杉木種得很密集，為了能獲得充足陽光，每株杉木都拚命往上長，以爭取生存機會，於是便利用杉木拚命生長爭取日照的特性，讓杉木長得既快又直。

˙企業競爭亦然。墨守成規不思成長的企業，終會失去成長與生存的競爭力。

˙個人亦然。不願接受壓力與責任的人，亦會成為社會競爭下的淘汰者。