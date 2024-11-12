高雄五大中古屋漲幅驚人區出列 橋頭區一年暴漲近三成居冠

台灣房屋集團彙整實價登錄網統計資料顯示，近一年高雄中古屋漲幅最大共有五大購屋區，包括左營區、鼓山區、前金區、新興區及橋頭區均入列，近一年五區中古房價漲幅均超過一成，又以橋頭區一年暴漲29%漲勢最猛，每坪成交均價從20.7萬元上揚至26.7萬元，等於早一年入手，每坪價差省了6萬元之多，若購買以30坪住宅來看、一年就可省下近200萬元。

台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，橋頭區仰賴橋頭科學園區開發計畫，且與楠梓區相鄰，受惠台積電（2330）外溢效應，兩大紅利帶旺橋頭房市走旺；橋頭主要購屋熱區集中在橋頭新市鎮，因屬新興重劃區，區內新推案不斷，預售最高每坪成交價已站上4字頭，拉抬中古房價補漲，加上該區近期中古屋交易多以10年內輕屋齡屋為大宗，房價表現相對更具優勢。

陳揚智指出，目前橋科園區開發進度已超前，施工期程大幅縮短，預計2025年陸續完工後，可創造破萬名高科技就業機會，迎接利多即將到位，該區房價漲勢也更為明顯。

陳揚智分析，以橋頭新市鎮屋齡八年的中古三房來說，新屋時期每坪成交均價落在1字頭，大約總價800萬元可入手，不過今年每坪成交均價已翻倍至3字頭，總價跳升兩倍，若是早期進場卡位的購屋族，以現今房價來看，確實是早買早省、進場成本負擔越低。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，除了橋頭，早買早省第2名為新興區，近一年中古屋每坪成交均價已從1字站上2字頭。而鼓山區則從每坪成交均價2字頭向上、目前站穩3字頭。

李家妮分析，從各區價差來看，包含新興、前金、鼓山及左營區，早一年入手，每坪成交均價皆省了至少3萬元，30坪宅就少負擔了近百萬元。

李家妮表示，新興區及前金區屬於舊市區，整體生活機能優渥成熟，但因腹地開發飽和，近年各大建商多以整合老透天都更方式，獵取精華區土地推案，新案供給買氣攀升，帶動中古房價更具補漲空間，包括棋琴文賢苑、民生高峰會、銳揚YES等輕齡中古屋，每坪成交均價已至3字頭。

李家妮指出，高雄這五大區域具備增值潛力強、地段機能優、供給需求旺三大特色，支撐房市景氣持續向上，帶動一年之間房價波動大，價格增幅高，購屋族越早卡位可能享受到較大的價格優勢。