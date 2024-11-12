9月預售屋揭露量再衰退！六都、新竹縣市全數腰斬 這都會區最慘

據最新預售揭露資料顯示，9月預售揭露量再度量縮，目前僅揭露7,100餘件，年減22%且月減26%，不僅是近14個月以來首見年比與月比雙雙衰退，同時也較5、6月景氣熱絡時量縮五成，可見從央行喝完咖啡後，買氣就出現衰退，加上第七波選擇性信用管制措施，民眾對房價預期回歸理性。

至於六都加上新竹地區，9月預售揭露量普遍較6月減少五至七成，其中台北剩下300餘件，較6月減少一半，新北市剩下1,100餘件，較六月減少55%，桃園市剩下1,291件，同樣較6月減少54%。

台中市剩下1,351件，較6月減少約六成；量縮明顯的是高雄市，剩下不到八百件，較6月景氣熱絡時減少近七成，比腰斬還慘。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，一手市場對於景氣波動敏感，即便沒有立即房貸申請的問題，但面對一波波的打炒房與房貸限制，民眾逐漸沒有「不買會更貴」的預期後，就不會急著追價要趕快買到房子，因此一、二手市場都可以發現交易量出現衰退跡象。