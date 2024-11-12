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信義兒福B2公辦都更今簽約 預計2031年完工

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
冠德建設馬志綱董事長。圖／業者提供
冠德建設馬志綱董事長。圖／業者提供

「臺北市信義兒福B2公辦都市更新案」12日舉行簽約儀式，在內政部部長劉世芳見證下，國家住都中心董事長花敬群與冠德建設（2520）董事長馬志綱共同完成契約簽署，正式啟動都更案開發計畫。

該案為信義兒福連鎖式都更B基地最後一塊拼圖，深具指標意義，同時也將延續周邊大五分埔地區的服飾產業特色，打造成為時尚種子培育基地，將台灣一起推向國際舞台，創造都市更新全新典範，預計2031年完工。

馬志綱表示，非常榮幸能參與推動「信義兒福B2公辦都更案」，今天簽約不僅是建設個案的啟動與區域的再生，更是公私地主夢想的實現，期望透過此案，打造新的街廓環境，同時讓區域環境的軟、硬體升級。

馬志綱表示，冠德企業集團持續積極參與公部門都更個案，足跡遍布全台，期許都市更新不僅是讓城市穿上一件新衣，而是合適的衣服，冠德期待能擔任這件衣服的設計師，讓每個世代的人都能在此個案找到歸屬。

此外，該案為延續大五分埔地區的服飾產業特色，並開創成為產業與地區再生的全新典範，本案以時尚設計、多元共融為主題，將設有產業種子基地、工作坊空間、住宅等，並結合產官學資源，提供產業量身規劃的扶植策略，包括大學、設計組織等，並規劃合作MUJI成立新社會企業「Good job center !」，為時尚設計產業建立品牌提供最佳的孵化器，營造職住一體的多元空間，作為社區居民、設計工作者發揮創意、體現生活的共好新生活模式。

同時，冠德也積極推展ESG發展理念，在本案中全面帶入永續概念，採用綠色新型態營建手法，以系統化管理、模組化設計，搭配循環建材，目標取得新建建築能效標示1+級、綠建築鑽石級、智慧建築黃金級等，期望透過信義兒福B2公辦都市更新案的發展規劃，讓永續發展從環境與建築，更拓展落實到生活及產業發展。

「臺北市信義兒福B2公辦都市更新案」基地緊臨台北信義計畫區，基地面積8,100平方公尺，規劃興建一棟地上26層之住商大樓及一棟地上20層之住宅大樓，全案投資總額約76.15億元，預計2031年完工。

公辦都更 都市更新

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