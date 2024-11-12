全家打造自動化義大利麵產業 力拚全年業績12億

全家（5903）搶攻鮮食商機，去年攜手長榮空廚合資成立「長家國際食品」，專責生產義大利麵，打造全台首座自動化產線，目標今年朝12億業績邁進，年增2成。全家便利商店商品本部黃正田副本部長表示，義大利麵占整體鮮食一成，為成長力道最高的商品，未來將持續精進，力拚打造全台超商最專業的義大利麵。

全家於去年與長榮空廚合資設立義大利麵專門廠「長家」，長榮空廚與全家之股權比例分別為55%與45%，為便利商店業界首家專責義大利麵生產的鮮食廠，也是全台唯一自動化義大利麵產線，由日本技術團隊來台指導，目前日產能最高可達到10萬份。

黃正田指出，與長榮空廚合作建廠的核心是「一條龍」從產地到餐桌，希望可以給予消費者全方位的服務，並且在研發、製造上能夠更加快速。

全家透過線上會員進一步觀察，黃正田表示，全家活躍會員大約600萬～700萬，是後端研發跟行銷的主要參考來源，公司透過會員行動觀察消費結構，進而去推出活動，也為打造滿足消費者一站購足的需求。

黃正田表示，全家uno pasta以「本質精進、創新聯名」雙軸策略，帶動去年義大利麵業績衝破10億。本質精進面向，讓消費者可長期以「不到百圓」的實惠價格，輕鬆體驗餐廳等級的美味。此外，會員APP隨買跨店取每月31日的「uno day」，推出多入組合單日可銷售超過5萬份，藉此深度定著消費者購買習慣。

另外，黃正田指出，未來不排除與長榮航（2618）合作，進一步將商品帶到飛機上，不過核心還是要放在全家的實體店，未來也會推出更多元型態的商品。