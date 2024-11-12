NMEA發表台灣CTV收視行為調查 串流影音觀看行為轉向大電視

台灣新媒體暨影視音發展協會NMEA（New Media Entertainment Association）主辦台灣最大泛內容產業盛會「2024 亞洲新媒體高峰會」，12日發表聯網電視（CTV）消費者收視行為調查暨商業生態系白皮書。根據調查結果，台灣使用寬頻家戶中高達90%以上擁有CTV聯網電視裝置，有60%以上的用戶觀賞串流影音節目，CTV的普及且收視體驗更佳，串流影音的觀看行為從個人手機螢幕轉向電視大螢幕。

付費訂閱OTT平台近年來開始調漲費用，網路趨勢觀察家葉郎指出，從美國串流平台大戰，FAST（Free Ad-supported Streaming TV，免費廣告支持電視）快速崛起，Pluto TV和Tubi等平台提供免費內容僅需觀看廣告即可使用，根據eMarketer的數據顯示2023至2024年皆呈現兩位數以上的成長。台灣市場仍有62.6%的消費者尚未認識FAST服務，顯示尚有很大的推廣空間。

白皮書主筆人謝佩芳表示，台灣消費者偏好使用Netflix（付費使用率57%）、YouTube Premium（付費使用率26%）、Disney++等國際串流平台，反映出全球品牌在台灣CTV市場上的優勢地位，這些平台提供豐富的內容和強大的國際影響力，吸引了大量願意付費的訂閱者，本土平台可能以FAST做突圍機會點。LiTV立視科技營運長張昱表示，台灣有很多好的內容卻苦於沒有適合的平台播出，採用FAST的方式將創造更多的機會開拓海內外市場。GagaOOLala創辦人暨杰德影音執行長林志杰建議，SVOD付費隨選訂閱與AVOD廣告隨選觀看，要根據不同的市場或目標族群來並行實施，方可創造更多曝光機會，推動單一OTT平台APP，並不利於海外市場。