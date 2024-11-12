瞄準住宅室內裝修商機 小寶優居祭「一站式服務」、目標2027年IPO

房市交易暢旺，不過光是今年上半年就有逾600件室內設計糾紛，小寶優居創辦人暨執行長王韋舜表示，新屋一年平均總成交量超過23萬戶，顯見住宅設計裝修需求龐大，2025年小寶優居希望透過與信義居家合作、線上數位影音房產平台達人TED等三大策略，提供一站式裝修、服務客戶，最快明年進入掛牌上市櫃輔導、目標2026、2027年完成IPO。

據內政部資料，每年成屋平均移轉棟數破30萬戶，其中六成以上都是五年內新成屋，而預售屋平均營業額超越1.1兆元，顯示新屋一年平均總成交超過23萬戶，住宅設計裝修需求在所有自住族群中持續攀升。

王韋舜表示，房市交易暢旺，不過光是今年上半年逾600件室內設計糾紛，小寶優居希望以新創商業思維打造透明、整合性的一站式裝修服務，提供客戶裝修服務，拓展市場影響力。

小寶優居2016年成立，目前僅2020年因疫情虧損，其餘年度均獲利，年營業額上看5億元；王韋舜指出，目前公司資本額約6,000餘萬元，接下來小寶優居計劃掛牌上市櫃，最快2025年進入掛牌上市櫃（IPO）輔導，規畫2026、2027年完成IPO，屆時目標資本額約2.5億元。

王韋舜表示，目前小寶優居在手裝修戶約200~300戶，今年整體業績較去年成長約二成；展望2025年，公司設定三大策略方向，包括第一與線上數位影音房產平台達人TED合作，提升流量、影響力；第二與信義集團旗下信義居家合作，並以中部地區優先展開合作；第三推出設計師艦隊計劃，提供法務、財務、品質管理、展品空間、行銷資源等。

王韋舜指出，明年在三大策略推進下，目標在手裝修量能從當前200~300戶成長翻倍、達400~600戶。另外透過規模化採購成本優勢，讓公司營運表現能更上一層樓。

他強調，國內住宅室內裝修市場潛力大，除了裝修業務外，小寶優居同步透過合作廠商擴大客戶服務項目，例如客戶裝修費用部分，公司與特定銀行有合作，不僅能做到刷卡、分期付款支付，且客戶平均裝修貸款利率可達2.88%左右，優於業界的4%左右。

王韋舜強調，雖然當前房市受到政府打炒房影響，市場掀觀望氣氛，不過對小寶優居來說，目前室內裝修市場目前最大難題是案源、施工、裝修師傅人力的穩定度。