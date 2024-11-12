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守護工安 威盛AI打造智慧工廠解決方案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
威盛AI打造智慧工廠解決方案守護工安。圖／威盛提供
威盛AI打造智慧工廠解決方案守護工安。圖／威盛提供

AI智慧解決方案大廠威盛電子，今（12）日參加了由經濟部主辦的「智慧石化永續發展暨技術展示媒合會」，於高雄展覽館會中展出AI智慧工業解決方案攤位B12，並由AI事業發展處黃宗慶處長於論壇中分享最新AI智慧工廠應用成功案例。

根據勞動部職安署統計數字，過去三年因為工作場所不安全所造成的傷亡數字一直都在300人上下之多，112年因為如此財物損失更高達328億，且今年以來爆炸案頻傳，工安事故持續發生，引起更多社會大眾的關注。

勞動部有鑑於此，已於前幾日宣布修正職安法，除提高罰則上限至新台幣150萬元，也修法加重事業單位、各級承攬人安全管理責任，期許可以喚起業者對工廠安全的重視。過去許多產業包括石化業在內因為發生火災造成的停工損失也是極大的影響，眾多因工安事故影響更加仰賴智慧化提升。

威盛今日活動中展出的智慧工廠AI解決方案目的是協助產業預防工安事故避免災害的發生，相較傳統方案非常容易產生誤報，反而造成廠區業主的困擾，以致於到最後不得不將設備關掉；威盛這一套AI 防火神器-威盛偵準系統 可以提升廠區及人員的安全，在實際場域案例中氣體洩漏可於數秒內偵測到，比傳統偵測器快了近4分鐘，無漏報，無延遲，成功為客戶避免潛在爆炸事故。另外威盛AI防火神器可以提供全時智能防災，便可以克服傳統方式廠區僅以人力巡檢方式進行，無法達到全時監控亦無法即時處置。

威盛AI事業發展處黃宗慶處長演講時強調：「預防災害發生，人力短缺，淨零碳排與電費上漲壓力首當其衝的石化工業，更需要AI來幫忙解決企業主的痛點。威盛有感於之前很多AI應用有太多的漏報與誤報，無法滿足石化業者需求，因此戮力研發AI邊緣運算，基於人工智慧與深度學習，搭配生成式AI，重磅推出AI防火神器-威盛偵準系統。另外此設備符合歐規防爆認證並取得職安署TS標章，必能協助廠區達到24小時全年無休，主動預警；保護廠區設施與人員安全，確保產能運作，預防工安與提升ESG相關指標」。

AI 威盛 工安

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