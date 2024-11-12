台灣高球國寶級名將謝敏男出版回憶錄 富邦集團董事長蔡明忠出席力挺

1964年世界盃業餘高球賽（艾森豪盃）的世界冠軍頭銜，可以說是台灣高球界瑰寶謝敏男卓而不凡高球生涯的「發跡原點」；對於日治時期尾聲出生在老淡水球場第13洞後方老家的謝敏男，擁有106年歷史的老淡水球場則是他小白球的「啟蒙主場」。

今年適逢這座台灣史上第一座世界盃冠軍的60周年，謝敏男特別選擇在他共同創辦的富邦長春公開賽開打前夕，於老淡水球場發表書名為《世界紀錄312--台灣高球國寶謝敏男回憶錄》，娓娓道來他超過一甲子傳奇高球生涯的點滴與故事，堪稱國內體壇難得一見的珍貴著作！富邦集團董事長蔡明忠親自到場力挺謝敏男，也為年度長春高球盛事─2024富邦長春公開賽揭開序幕。

一生奉行「做對的事，就一定贏！」人生哲學的謝老師，60年高球生涯締造的紀錄與成就，放眼整個台灣甚至亞洲高壇，幾乎無人能及。眾所周知，謝敏男當年拿下世界盃後轉入職業沒多久，1966年決定轉戰日本職業高壇，不但隨即成為日巡賽的頂尖好手，更在日巡賽創下三場比賽連續領先12輪且三場都奪冠的空前「312紀錄」（迄今仍無人能及），因此特別把值得大書特書的這個312神奇數字冠入書名。

84歲的謝敏男可以說一輩子都奉獻給高爾夫：從小時候在老淡水當桿弟克難學球、拿下業餘世界冠軍、職業世界盃冠軍、日巡賽賞金王、亞巡賽總冠軍、中年後返台創辦台灣PGA職業高球協會、開創台灣TSPGA長春職業高球協會，並以教練與隊長身分協助台灣贏得亞運高球雙金、帶領亞洲與台灣隊員贏得朝王盃與海峽盃冠軍，22年前更與富邦集團董事長蔡明忠共同創辦台灣長春高球旗艦級的富邦長春公開賽，為台灣高球選手提供更多與國際接軌的表現舞台。

漫長高球生涯途中碰到難關時，謝老師感念關鍵時刻都有伸出援手的貴人，包括辜濂松、徐有庠、衣復恩、麥勝剛、李登輝與蔡明忠。秉持「吃果子拜樹頭，吃米飯拜田頭」的精神，謝老師近十多年來積極獻身提攜下一代選手，不但創立謝敏男高爾夫基金會連續多年舉辦謝敏男公雞帶小雞邀請賽，更與富邦攜手舉辦青少年傳承營，期望讓台灣的高球界人才輩出、發展生生不息。

謝敏男表示，「今年剛好是我贏得業餘世界盃的60周年，而我高球生涯也很幸運遇到不少對我提供支持的貴人，因此我懷著感恩的心，今天很興奮能在這座就像我的母親的老淡水球場，透過這本回憶錄跟大家分享個人的故事」。

與謝老師相知相惜、亦師亦友數十載的蔡明忠，不但特別提筆為謝老師撰寫推薦序，12日也出席謝老師新書發表會，蔡明忠透露，謝老師早年在日巡賽是家喻戶曉的名將，日本政府雖然提出許多優渥的入籍條件，但謝老師始終心繫故鄉，從未入籍日本。蔡明忠更強調：「老師是位講求紀律，自我要求非常嚴格的職業選手；雖已年逾八旬，每日仍舊維持運動的習慣，或下場打球，或健身鍛鍊，從不曾間斷。真是老當益壯，這種毅力更教人敬佩！」

有趣的小故事在這本精彩的回憶錄中，俯拾即是。比如，當今高球界「唯二」同時奪得業餘與職業世界盃雙料冠軍的選手，其中之一是謝敏男老師，而另一位則是「金熊」尼克勞斯，而這位世界球王恰好也是謝老師的高球偶像。謝老師於書中表示，由於謝老師與尼克勞斯當時代理同一個品牌的球具，儘管一人在美一人在日，但仍有不少交流球敘的機會。當謝老師在日本締造312紀錄後，球具商特別打造500套紀念球桿與球具，尼克勞斯也專程來信祝賀，並邀請謝老師參加他主辦的美巡賽紀念高球賽，還推薦他參加四大賽的奧古斯塔名人賽。

去年才以83歲高齡拿下驚人的生涯通算第83座冠軍的謝敏男，回憶當初舉辦富邦長春公開賽的由來，起因2002年贏得生涯第50勝時，蔡明忠原本要為他備席50桌的慶功宴，但謝老師卻建議把辦桌的錢省下來舉辦比賽，也因此催生出富邦長春公開賽，成為高壇佳話。22年來，富邦長春公開賽已然成為亞洲年度高球盛事，並以「不只長春、更是傳承」的精神，持續為台灣的高球運動發展盡一份心力。

2024富邦長春公開賽今天完成職業業餘配對賽後，將正式展開一般長春組的第一回合比賽，超級長春組也將在後天登場，整場賽事總獎金今年加碼至600萬元，共有來自12個國家的長春名將參與角逐，是台灣年度最高水準的長春高球賽事。現場不收門票，歡迎球迷踴躍前往老淡水現場為參賽選手加油打氣！