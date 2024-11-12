協助企業實現淨零碳排 仲量聯行推「綠裝修服務」搶攻綠建築市場

仲量聯行協助企業加速實現淨零碳排，率先推出「綠裝修（Green Design and Build）服務」，獨創的永續設計與施工方法，從源頭降低建物各階段的碳排放及環境影響，並透過室內設計規劃，創造更舒適、健康的工作環境，進一步延伸國際商用不動產顧問產業的服務，並在台灣已有協助辦公室綠色升級成功的案例。

仲量聯行台灣董事總經理侯文信表示，全球ESG意識提升，建築物的淨零轉型與淨零排放密不可分，其中內政部「淨零建築之路徑規劃」，將由公有建築帶頭做起，引導民間建築跟進，分階段執行建築部門的減碳任務，第一個目標就是在2030年公有新建建築物達成能效1級，或近零碳建築，再逐步擴大範圍至既有建築物，共同邁向近零碳建築。

另外，侯文信指出，隨著2026年碳費徵收機制的實施，「綠裝修服務」能在綠建築的轉型過程中發揮重要作用，而仲量聯行在綠裝修的服務經驗，不僅能幫助企業降低碳成本、緩解碳焦慮，更能實踐企業ESG願景，打造低碳健康辦公空間。

以近期來說，仲量聯行在新竹、就為一家外商半導體公司之總部大樓提供兩層樓的綠色升級辦公空間，該案總面積達1,570坪（約5,190平方公尺），已在今年七月完工。

仲量聯行專案開發管理部副總經理江佳芬表示，此次專案從一開始的評估選址、空間規劃、到綠裝修設計與施工，仲量聯行一手包辦。不僅進行搬遷計畫，還協助客戶打造永續辦公空間。

江佳芬指出，設計團隊專注於客製化需求，制定節能方案並挑選低碳材料，最終呈現的空間與設計模擬圖一致，獲客戶高度評價。

侯文信表示，目前亞太區每10棟新建A級辦公大樓，有七棟獲得綠色認證。在台北市信義計畫區方面，約三分之二的A級辦公大樓的樓地板面積擁有綠建築認證。

據仲量聯行調查，在亞太區240位商業不動產業高階主管中，有半數認為永續裝修是未來三年要優先採取的行動，反映了永續考量是租戶選購、裝修和管理資產的關鍵動力。

台灣前五大外商不動產顧問集團中，仲量聯行是唯一擁有在地專業綠色顧問團隊、設計與施工，以及機電團隊的國際商用不動產顧問公司，並結合集團的全球綠色供應商資源，協助企業進行國際綠色認證標準的裝修和設備升級。

侯文信表示，2023年仲量聯行在亞太區的綠色認證專案量成長了四成，預計今年成長幅度將進一步提升。