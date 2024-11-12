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小寶優居重塑住宅設計裝修生態圈 為市場添動能

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
小寶優居重塑住宅設計裝修生態圈，為市場再添動能。圖／小寶優居提供
小寶優居重塑住宅設計裝修生態圈，為市場再添動能。圖／小寶優居提供

新青安政策推動自住客首購熱潮，第七波信用管制淘汰投資客，房地產交易市場結構巨幅轉變為自住客為大宗，內政部統計每年成屋平均移轉棟數破30萬戶，其中6成以上都是5年內新成屋，預售屋年平均營業額已超越1.1兆元，說明新屋一年平均總成交高達23萬戶以上，住宅設計裝修需求在所有自住族群中持續攀升；小寶優居以新創商業思維打造透明、整合性的一站式裝修服務，滿足市場需求。

小寶優居專注於開放式合作，宣布與信義房屋（9940）旗下「信義居家」平台攜手共創雙贏，將提供其超過上萬名潛在客戶裝修服務，拓展市場影響力；另外，更與房地市場達人TED合作，導入數位影音行銷，帶動流量。

小寶優居創辦人暨執行長王韋舜指出，「著眼於無限賽局中的市場變動，靈活應對多元需求，並致力以整合價值、團隊之力，重塑住宅設計裝修的生態圈。預見2025年將是行業轉型的關鍵時刻，隨著創新商業模式落地，將進一步拓展服務範疇，為更多消費者創造卓越居住體驗」。

小寶優居今年1月在台中成立營運總部，成為展示服務的核心據點，帶動案件詢問量增加3成，進一步反映在今年1至10月的業績數據上，累計金額較去年同期成長20%；小寶優居12日宣布進駐「信義居家」平台，未來將提供更多潛在客戶裝修服務，藉此開拓嶄新客群，鞏固品牌影響力。

信義房屋 房地產 預售屋

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