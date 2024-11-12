鼎越開發公告執行長沈慶京任期屆滿 擬辦理36億現增
中石化子公司鼎越開發捲入京華城案，傳遭銀行團抽銀根。中石化今天代鼎越開發公告高層異動，鼎越執行長沈慶京任期屆滿，已於9月30日生效。
另外鼎越董事會決議辦理現金增資發行新股，以充實營運資金，發行金額新台幣36億元，每股價格10元。
台北地檢署偵辦京華城案，認為前台北市長柯文哲等人涉嫌圖利鼎越開發容積獎勵20%，向北院聲請扣押京華城土地獲准，鼎越先前抗告成功，但上週台北地院二度裁淮扣押。
由於京華城土地被裁定扣押，市場傳出，聯貸銀行團近期已做出決定，要求京華城借款人鼎越開發自下個月起進行提前還款，預計今年12月和明年1月，將連續兩個月提前償還共計45億元，若還不出來，中石化恐需代償。
對此，中石化今天公告表示，子公司鼎越開發與銀行協商方案，尚待各參貸銀行完成內部審核程序後回覆，將於確認後另行公告。
中石化今天股價下跌0.17元或2.1%，終場收在7.92元，創下近4年半新低。
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