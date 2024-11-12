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觀望氛圍現…高雄預售買氣狂崩7成 專家估這時間價格調整

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
高雄房市示意圖。記者游智文／攝影
高雄房市示意圖。記者游智文／攝影

最新預售揭露資料顯示，9月預售揭露量再度量縮，目前僅揭露7,100餘件，年減22%且月減26%，是近14個月以來首見年比與月比雙雙衰退，僅有6月景氣熱絡時4成多。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，數據顯示，從央行喝完咖啡後，買氣就出現衰退，加上第七波選擇性信用管制措施，民眾對房價預期回歸理性，不急著立即購屋。

統計顯示，今年5、6月景氣暢旺時，全台一個月預售揭露量可達1.6萬件，也是預售實價即時揭露以來的單月新高，不過受到政策與房貸資金緊縮影響，之後逐月量縮，8月跌破萬件，9月也剩下7千餘件，顯示一手市場買氣出現明顯觀望氛圍。

主要都會區，9月台北剩下300餘件，較6月減少一半，新北市剩下1,100餘件，較六月減少55%，桃園市剩下將近1,300件，同樣較6月減少54%，台中剩下1,300餘件，較6月減少約6成，量縮明顯的是高雄市，剩下不到8百件，較6月景氣熱絡時減少近7成。

曾敬德表示，一手市場對於景氣波動敏感，即便沒有立即房貸申請的問題，但面對一波波的打炒房與房貸限制，民眾逐漸沒有「不買會更貴」的預期後，就不會急著追價要趕快買到房子，因此一二手市場都可以發現交易量出現衰退跡象。

曾敬德指出，雖然交易量縮，不過根據過去經驗要反映到房價上，可能需要半年以上時間，初期應該會開始送些家電或裝潢金，真的等到賣不動或者有資金壓力的狀況下，才會進到價格調整階段。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

央行 家電 房價 房貸 景氣 買氣

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