星宇航空打世界盃！不只搶轉機客 目標2026年插旗歐洲

星宇航空（2646）要打世界盃全面進入第二階段擴張計畫。星宇航空商務長梁文龍分析，星宇航空精品航空形象已經建立，將推出全新顧客導向行銷策略，明年將開闢日本神戶航線，美國也會增開新航線，期望2026年能飛進歐洲，歐洲還有許多地方包括捷克、馬得里、巴塞隆納等，都是蠻值得經營的好城市。

梁文龍表示，商務客是星宇航空未來非常重要的客源，隨著機隊擴張也會加強航網布局，明年在東南亞、日本、美國市場都會有擴張的布局，目前已經在籌備規劃明年上半年開闢日本神戶航線。

星宇航空開航以來就是以精品航空為營運主軸，近年來的服務、產品形象已獲普遍消費者認同，下一階段要走向全世界，推動第二階段計畫，全力打世界盃，尤其，亞洲的客源相當多，轉機客還是未來必須要著墨的市場，顧客導向的全新行銷策略，吸引越南、泰國及菲律賓等轉機客目光，搶攻三地龐大北美轉機市場大餅。

美國市場一直是星宇的主力市場，目前已經開航的航點也都經營的很好，載客率都相高，2025年美國市場會持續深化布局，預計會再增開一個新航線，休士頓、波士頓、達拉斯都有興趣。日本明年還會再開新航點，預計會開神戶，成為國內第一家開闢這條航線的航空公司。

梁文龍進一步指出，歐洲開航也在星宇的第二階段裡面，2026年開航歐洲的機會很大，會跟著新機交機的時間來規劃開航，星宇會針對有潛力的市場進行延伸規劃，歐洲雖然仍有航權分配的問題，還有許多的國家、城市可經營，包括捷克、馬德里、巴塞隆納等都是蠻有潛力的市場。

在航空公司的銷售結構，經濟艙還是占所有銷售的8成，在行銷策略上，經濟艙也會針對不同的市場做不同的區隔，簡單來說，會做到分眾需求的行銷。會員哩程計畫也會優化，強化與國際型航空公司合作，像跟阿拉斯加航空公司合作，爭取加入國際型的聯盟。