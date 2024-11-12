快訊

另類流水席！宜蘭淹水名店「阿芳鹹粥」也淪陷 客人雙腳泡水中吃午餐

猛搖頭部害3月大女嬰失明、發展遲緩重殘 無照保母改重判7年半

聽新聞
0:00 / 0:00

星宇航空打世界盃！不只搶轉機客 目標2026年插旗歐洲

經濟日報／ 記者黃淑惠／日本青森即時報導
星宇航空與星野集團合作擦亮精品航空形象，星宇航空商務長梁文龍(左一)與星野台灣總代理湯桂禎國際旅行社董事長湯桂禎(左二)及星野集團一起合影。記者黃淑惠／攝影
星宇航空與星野集團合作擦亮精品航空形象，星宇航空商務長梁文龍(左一)與星野台灣總代理湯桂禎國際旅行社董事長湯桂禎(左二)及星野集團一起合影。記者黃淑惠／攝影

星宇航空（2646）要打世界盃全面進入第二階段擴張計畫。星宇航空商務長梁文龍分析，星宇航空精品航空形象已經建立，將推出全新顧客導向行銷策略，明年將開闢日本神戶航線美國也會增開新航線，期望2026年能飛進歐洲，歐洲還有許多地方包括捷克、馬得里、巴塞隆納等，都是蠻值得經營的好城市。

梁文龍表示，商務客是星宇航空未來非常重要的客源，隨著機隊擴張也會加強航網布局，明年在東南亞、日本、美國市場都會有擴張的布局，目前已經在籌備規劃明年上半年開闢日本神戶航線。

星宇航空開航以來就是以精品航空為營運主軸，近年來的服務、產品形象已獲普遍消費者認同，下一階段要走向全世界，推動第二階段計畫，全力打世界盃，尤其，亞洲的客源相當多，轉機客還是未來必須要著墨的市場，顧客導向的全新行銷策略，吸引越南、泰國及菲律賓等轉機客目光，搶攻三地龐大北美轉機市場大餅。

美國市場一直是星宇的主力市場，目前已經開航的航點也都經營的很好，載客率都相高，2025年美國市場會持續深化布局，預計會再增開一個新航線，休士頓、波士頓、達拉斯都有興趣。日本明年還會再開新航點，預計會開神戶，成為國內第一家開闢這條航線的航空公司。

梁文龍進一步指出，歐洲開航也在星宇的第二階段裡面，2026年開航歐洲的機會很大，會跟著新機交機的時間來規劃開航，星宇會針對有潛力的市場進行延伸規劃，歐洲雖然仍有航權分配的問題，還有許多的國家、城市可經營，包括捷克、馬德里、巴塞隆納等都是蠻有潛力的市場。

在航空公司的銷售結構，經濟艙還是占所有銷售的8成，在行銷策略上，經濟艙也會針對不同的市場做不同的區隔，簡單來說，會做到分眾需求的行銷。會員哩程計畫也會優化，強化與國際型航空公司合作，像跟阿拉斯加航空公司合作，爭取加入國際型的聯盟。

商務艙及頭等艙長期從重視隱私、服務流程及定價策略來運營，近年來已經在東南亞市場打出知名度，未來會持續搶攻亞洲區金字塔頂端客的荷包；亞洲區到美國頭等艙客人訂位愈來愈頻繁，越南也有不少的客人來台灣搭頭等艙或是商務艙轉機。

星宇航空商務長梁文龍，明年美國也會增開新航線，期望2026年能飛進歐洲，歐洲還有許多地方包括捷克、馬德里、巴塞隆納等，都是蠻值得經營的好城市。記者黃淑惠／攝影
星宇航空商務長梁文龍，明年美國也會增開新航線，期望2026年能飛進歐洲，歐洲還有許多地方包括捷克、馬德里、巴塞隆納等，都是蠻值得經營的好城市。記者黃淑惠／攝影

星宇航空 美國 航線 轉機

延伸閱讀

高雄小港直飛北海道明年初開航 機場航點恢復73％

台股大跌 航空股逆勢上揚 長榮航創波段新高

台灣虎航1月開航高雄-札幌 單程3899元促銷價明開搶

星宇航空12月台中停飛峴港 觀旅局：越捷與越竹照飛

相關新聞

觀望氛圍現…高雄預售買氣狂崩7成 專家估這時間價格調整

最新預售揭露資料顯示，9月預售揭露量再度量縮，目前僅揭露7,100餘件，年減22%且月減26%，是近14個月以來首見年比...

星宇航空打世界盃！不只搶轉機客 目標2026年插旗歐洲

星宇航空（2646）要打世界盃全面進入第二階段擴張計畫。星宇航空商務長梁文龍分析，星宇航空精品航空形象已經建立，將推出全...

川普當選總統 網通廠神準將加快北美製造布局腳步

網通廠神準（3558）今日參加櫃買市場業績發表會，董事長蔡文河指出，隨著川普當選新一任美國總統，神準在「北美製造」布局腳...

台船承造關務署100噸級巡緝艇2艘 今開工祈福

台船公司承造財政部關務署100噸級巡緝艇2艘，今天在台船公司高雄廠，由台船副總經理顏聰輝及財政部關務署副署長陳世鋒，共同...

台中捷運帶動沿線房市發展 品牌建商瞄準捷運宅搶市

房市回歸自住需求，購屋族更加重視居住便利性，捷運宅再成市場焦點，相較於台北捷運網絡密集，台中目前僅有單一綠線營運，不過日...

《影后》豪宅實景曝光！樂屋網站上求售1.8億元

串流平台Netflix影集《影后》，近日一上架就吸引大批影迷討論，其中由演員謝盈萱飾演的薛亞之與丈夫居住的豪宅，不只是劇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。