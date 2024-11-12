立康生醫南投埔里觀光工廠動土 搶攻國旅商機

立康（6242）11日舉辦南投埔里廠房興建工程動土典禮，將打造為立康生醫國內最大觀光工廠，搶攻國旅商機。由南投縣政府參議陸正威、總統府國策顧問賴博司、經濟部工商輔導中心主任雲瑞龍、立法委員馬文君、立法委員游顥暨各界貴賓共同參與，眾人共同祈求開工動土順利平安。

立康生醫董事長鄭育修表示，立康長期耕耘台灣觀光市場，公司目前擁有台南「中草藥產業文化館」、苗栗「健康養生觀光工廠」，更連續多年獲得「經濟部工業局優良觀光工廠評選名單」，南投新廠並落於觀光黃金地段，旁邊即為台灣觀光工廠遊客量居冠的埔里酒廠，其土地總面積為4,925坪，預計將興建近5,000坪的觀光園區，落成後將為立康最大的營運據點，將結合中醫知識、南投當地特色、休憩育樂等特色，讓民眾在參觀過程中能夠更貼近立康品牌核心價值，感受公司對品質與創新的堅持。

立康生醫未來也進一步爭取與當地各觀光產業合作與導引觀光人潮，打造在地遊憩亮點，開發自由行散客市場，期望藉此吸引更多不同族群之消費者，共同擴大南投觀光旅遊市場，藉此促進當地經濟，為埔里注入新活力。

立康生醫進一步表示，旗下明星保健產品，如益菌多、納豆丹參膠囊及龜鹿二仙膠等每月銷量穩定，為公司營運打下穩固基礎。而豐富的產品線布局也展現了立康的強大研發實力，立康生技更為國內少數、且已通過中藥GMP製藥廠確效作業查核第二階段之廠商，其專業研發能力與製造技術成為立康生醫的強力後盾。