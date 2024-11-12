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上銀攻物流AI機器人 估明年機器人營收比重提升

中央社／ 台北12日電

傳動元件大廠上銀董事長卓文恒今天表示，倉儲物流應用AI機器人預估2025年底開始逐步放量，半導體設備應用晶圓機器人和迴轉工作台等，到明年需求可期，上銀也積極布局人型機器人所需減速機、機器人關節、滾珠螺桿等關鍵元件。

卓文恒表示，上銀積極擴展專用型機器人應用，預期未來機器人營收占比會越來越高，明年機器人營收比重會提升。

上銀下午舉行實體法人說明會，這是睽違近5年來，上銀首次舉辦實體法說會，卓文恒親自主持。

展望半導體次系統出貨，卓文恒指出，上銀銷售半導體設備需求用晶圓機器人、迴轉工作台、晶圓移載系統、螺桿與線軌等關鍵元件，業績明顯成長，他預估半導體設備明年產能可持續滿載，尤其是台灣廠商相關需求，到2025年成長可期。

在工業機器人，卓文恒表示，上銀積極布局專用型機器人，他透露，上銀已切入美系倉儲物流產業應用，布局AI視覺模擬判斷機器人，預期2025年小批量應用，明年底逐步放量。

卓文恒指出，上銀也布局焊接應用機器人，視覺AI機器人也銷售到西班牙，在當地採集葡萄使用。

至於在協作型和人型機器人，卓文恒表示，上銀儘管未投入人型機器人，不過有提供減速機、機器人關節、滾珠螺桿等關鍵元件。

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