台中捷運帶動沿線房市發展 品牌建商瞄準捷運宅搶市

房市回歸自住需求，購屋族更加重視居住便利性，捷運宅再成市場焦點，相較於台北捷運網絡密集，台中目前僅有單一綠線營運，不過日均運量已突破4萬人次，顯見中部人對綠線的依賴度日益加深，也成為建商爭相布局的重點區域，包括漢宇、理仁、雙橡園等品牌建商，紛紛卡位捷運站點周邊推出新案，備受矚目。

所謂「捷運宅」，根據銀行實務定義，為距離捷運站500至800公尺以內的住宅，約莫是步行5至10分鐘可及的範圍，這樣的距離不僅能享有便捷交通機能，又能避免捷運共構宅可能面臨的噪音、震動問題，因此在台中捷運持續朝著「大眾運輸導向型發展」目標前行下，綠線站點周邊已陸續出現明顯房價漲勢，若加上規劃中的藍線、橘線串聯，出行將更為便利，使得純正捷運宅的增值潛力備受矚目。

在地深耕品牌漢宇建設看準北屯機捷特區的發展潛力，歷經7年時間在敦富八街、南興路口整合出1,513坪稀有「雙公園帝王角地」，準備推出新案「SKY VISION」，該案基地距離台中捷運綠線首站「G0北屯總站」，僅260公尺左右、步行約5分鐘可達，該案打造百米以上的27層樓高建物，並鎖定追求舒適居住環境的自住族群，產品主打適居3-4房規劃，預計將成為北台中備受矚目的新興地標。

位於未來橘、綠線雙樞紐，打造個案「泰舍」，距離捷運G7文心中清站約350公尺，不僅能夠連結新市政中心，未來捷運橘線開通後，又能一線直通台中機場、台中火車站、一中商圈及台中軟體園區等重要據點，社區最高成交單價達74.4萬元。

第4季即將進場的「雙橡園2045」基地廣逾2,045坪，距離舊社站僅約200公尺，而稀有完整的三面臨路正南向大基地，不僅是區域最大基地、且只蓋一棟，更是唯一超高層31樓全棟SRC鋼骨結構；此外，社區退縮1,700坪的私有花園，業界預估該案將有機會挑戰7字頭單價，備受市場高度關注。

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，捷運宅具有交通優勢，無論是自用或是出租，都相當實用與快速，「以北市經驗來說，過去捷運站周邊短短250公尺的住宅交易，就可以占北市住宅交易2成以上，足可見捷運宅受到購屋者青睞程度」。

陳傑鳴指出，目前房市逐捷運、學校、熱門商圈而居，都是購屋置產最安全與不敗的投資法則，不僅民眾指名度高、網路熱搜度也一直都是居高不下。