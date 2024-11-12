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台船承造關務署100噸級巡緝艇2艘 今舉行開工典禮

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
台船今日為關務署下訂的2艘100噸級巡緝艇舉行開工祈福典禮。照片／台船提供
台船今日為關務署下訂的2艘100噸級巡緝艇舉行開工祈福典禮。照片／台船提供

台船（2208）承造財政部關務署100噸級巡緝艇2艘，12日上午10時在台船高雄廠，由台船顏聰輝副總經理及財政部關務署陳世鋒副署長共同主持開工祈福典禮，預祝建案順利圓滿完成。

台船指出，「財政部關務署海關巡緝艇汰舊換新計畫」108年奉行政院核定，台船公司於112年5月完成第4艘100噸級巡緝艇交付。惟該計畫僅汰換部分船艇，為提升海上巡緝量能，關務署遂於111年5月續奉行政院核定「財政部關務署海關巡緝艇汰舊換新第二期計畫」規劃新造船艇，其中100噸級巡緝艇2艘113年6月由台船公司得標，並於今日舉行開工典禮。

本型艇全長32公尺，船上搭配2部2580KW柴油主機、減速齒輪及2套五葉固定螺距螺槳，船艉採加寬船型設計，下鋼上鋁結構，輕量化船舶又兼具船體結構強度，蒲氏風力3級(含)以下時，船速可達30節，可提升海關同仁海上執法機動性，良好的船艇性能更為海上查緝一大助力。

本案交船後有2年保固保養工作，2年期滿後，船廠需執行後續6年年度定期保養，為後續執行造修合一奠定良好基礎，台船公司將整合現有企業管理資訊系統提供優良的服務，以期使卓越性能的新型巡緝艇儘早投入海上監控勤務，查緝走私等不法活動，維護民眾生命財產安全。

台船 海關 財政部

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