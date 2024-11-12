《影后》豪宅實景曝光！樂屋網站上求售1.8億元

串流平台Netflix影集《影后》，近日一上架就吸引大批影迷討論，其中由演員謝盈萱飾演的薛亞之與丈夫居住的豪宅，不只是劇中的重要場景之一，更成為觀眾關注的焦點話題。而這間沈穩大氣的豪宅佈景，其實是真實的豪宅物件，目前正在房屋搜尋平台「樂屋網」站上銷售中，開價1.8億元。

這處「薛亞之家」，就是位於台北市敦化北路靜巷內的高級住宅「涵峰」，由大陸工程打造，為14年屋齡、鋼骨構造的豪宅，樓高12層，僅29戶住戶，每戶的權狀坪數都有百坪以上，設計3至4房格局，並採一梯一戶配置。該社區成交案例稀少，根據樂屋網實價登錄顯示，最新的成交資料是今年7月，成交價已達每坪147萬元。

樂屋網發言人洪安怡指出，劇中角色薛亞之所居住的戶型為4樓，權狀坪數151.97坪（不含車位），光陽台就高達8坪，彰顯豪宅規格，目前開價1億8,230萬元，扣除車位後，每坪售價約145.51萬元，每月管理費約2萬7千元。

洪安怡表示，敦化北路10至20年的大樓，近2年成交均價，大約每坪110萬到120萬元間，「涵峰」雖非正敦北林蔭大道，但位處靜巷，又是當地少見的大坪數豪宅，其稀有性和精緻裝潢，應該能吸引注重隱私的高端客群。

此外，劇中由演員曾莞婷飾演的潘茵茵，所居住的住家，也是真實世界中的豪宅社區「耑（音同端）悦」，位於桃園中路特區，是中悅建設打造的高級住宅代表，屋齡僅1年，樓高24層，共93戶，每戶坪數介於116至122坪。

根據樂屋網實價登錄，該社區近期平均每坪價格約為42萬元。劇中的「潘茵茵家」，則是該社區位於10樓的實品屋，展現寬敞開闊的空間設計。

洪安怡補充，在《影后》劇情中，角色游燕芳（楊貴媚飾）前往拜訪潘茵茵時，與社區管理員在一樓大廳的對話場景成為一大亮點，該場戲的背景中，也依稀可見挑高敞亮大廳、落地玻璃窗與典雅沙發，彰顯「耑悦」的中悅豪宅血統；熱播戲劇帶動豪宅曝光，也讓人一窺這些豪宅的格局樣貌，滿足了觀眾的好奇心。