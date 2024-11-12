信義兒福B2都更案今簽約 打造服裝時尚青創基地

國家住都中心與冠德建設12日進行「信義兒福B2公辦都更案」簽約，基地面積約8,100平方公尺，距離捷運市府站步行約5分鐘，未來將興建一棟26層住辦大樓、一棟20層住宅大樓，預計2031年完工。

兒福B2基地緊鄰信義計畫區北側，面積8,100平方公尺，延續大五分埔地區的服飾特色，結合住宅與新創產業空間，全案投資金額約76.15億元，預計在2031年完工。

國家住都中心董事長花敬群致詞時表示，從中心成立至今已6年多，完成10幾個公辦都更案，後面還有40幾個案子持續規劃中，信義區六塊基地是中心成立的重大目標，就是要將「六塊基」鍛鍊出來。

花敬群指出，一開始溝通過程艱難，主要是因為土地夾雜私有產權，加上彼此之間的不熟悉容易產生距離，所幸經過溝通後，居民能了解到團隊的用心，像是保障幼兒園穩定經營，先蓋好再遷移，努力保障每位住戶的權益，彼此之間慢慢建立信任感，才讓都更案順利推進。

花敬群還說，已與北市政府談到回饋，六塊基地將回饋A1住宿型長照機構、青創空間，不只兼顧長者居住權益與年輕人創業需求，也將是台灣第一個國家級的連鎖都更，也延續大五分埔地區的服飾特色，希望成為服裝時尚產業的新節點。

基地不只乘載未來對服裝產業的想像，花敬群表示，更可連結1960至2020年代的歷史與對話，幼兒園過去是救總協助協助災胞孩子讀書的起點，未來也不會忘記，像是院子的長頸鹿圖騰仍可保留下來，讓曾在這邊成長的孩子留下記憶。