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大台南國際旅展登場 台南遠東香格里拉祭出年末最優惠餐券

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導

2024年「大台南國際旅展」將於11月15日至18日在台南會展中心盛大舉辦。台南遠東香格里拉將於攤位W032亮相，推出一系列年末聚會的精選餐券！

飯店集結館內九款人氣餐飲優惠券組，從台南最高樓餐廳醉月樓的招牌中式烤鴨多吃套餐、聚餐首選的吃到飽餐廳遠東CAFÉ、炙烤美味的THE MEZZ龍蝦牛排館，到適合休閒商務的大廳茶軒等，為不同客群帶來美食饗宴。

現場消費滿額再贈好禮，包括精美3D工藝雕刻夜燈組和價值千元以上的餐飲抵用券。同時，為了體恤無法到場的消費者，台南遠東香格里拉也規劃線上旅展，自11月15日至29日開放網路購買。線上還提供兩款獨家住宿券，限時快閃優惠自11月15日至22日，最高達21折，每人每晚平均僅2,500元起，數量有限、售完為止！

餐飲 香格里拉

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