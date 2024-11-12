南機場社宅案卡關 花敬群曝主因「北市要求公益回饋」

外界都相當關注社宅興建進度，國家住都中心董事長花敬群12日透露，原規劃在北市南機場附近基地蓋純社宅，1.2公頃土地可以提供7百多戶居民入住，但因北市要求公益回饋而卡住，但不懂「100%公益的案子為何要回饋」，呼籲北市趕緊放手，讓案子順利推動下去。

國家住都中心與冠德建設舉辦「信義兒福B2公辦都更案」簽約典禮，花敬群接受媒體聯訪時表示，未來還有40幾個公辦都更案正陸續規劃中，雖然仍以台北市為主力，新竹、新北、高雄也都會陸續有案子推出，只要有所需要，就會跟地方政府來談。

花敬群透露，後續還會以都更方式推社會住宅，國家住都中心的角色不只是實施者，同時也是出資者，雖然這幾年來都更與危老案，平均每年大概有800個案子正在推動中，相較10年前每年只有20件大幅成長許多，但仍有許多進步空間，像是地方政府審議量能仍然不足，不應該只用嘴巴說說重視都更，更應實際將資源配備、態度展現出來，這才是重點。

話鋒一轉，花敬群直指，去年規畫使用北市植物園、南機場附近1.2公頃土地蓋社宅，但北市政府卻要求回饋，讓原本進度出現停擺，無法接受為何借錢來蓋、100％提供社宅使用、沒有對外出售，本身就是公益性質，為何還要公益回饋？

花敬群說，該案目前暫時卡住了，原本規劃1.2公頃基地，可以蓋700多戶社宅，希望台北市政府趕快放手，讓案子能順利推動下去。