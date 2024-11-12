快訊

12強賽／大聯盟記者等不及想看台韓戰 「好想看南韓先發打線」

日本環球影城「咚奇剛國度」12月11日開幕！園區設施、新品搶先看

半導體風雲／台積電組先進封裝艦隊 加速因應川普新政

大樹藥局證實「36罐奶粉+20盒營養品」可兌換PS5

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

日前有網友發文表示老公帶著兒子去藥局，回來後卻多了PS5 Pro （PlayStation 5 Pro ），質疑是否是真的換得到該獎品，引發網友熱議。大樹藥局今日證實，這是日前推出的行銷活動，真的可以在藥局換PS5， 只要在大樹藥局購買「36罐奶粉 + 20盒營養品」，填寫 Google 表單並上傳發票，即可兌換 「PlayStation®5 (Slim) 數位版」，不過，第一波限量10台PS5 ，數量有限，送完為止。

大樹藥局表示，此次PS5換購活動為「PlayStation®5 (Slim) 數位版」，為原廠正貨含商品保固，限時優惠售出不可退。

由於該貼文一出火速引來不少男性網友「見證」，大樹藥局也在官方粉絲專頁標記「#藥局換PS5 」、「#男人友情大樓」、「#男人的默契」、「 #男人的空氣濾淨器」。並引來不少網友逗趣回應，「已回購，老公很喜歡」、「大樹藥局，爸爸的唯一選擇」、「買奶粉送路由器」，並引發網路一票爸爸買奶粉的需求。

PS5 PlayStation PlayStation 5

延伸閱讀

R星副總裁曾表示「川普總統任內不會推出《GTA6》」！

還有機會！「PS5 Pro主機」11/7中午12點現貨開賣 線上搶購懶人包這裡看

《劍星》1.008更新：PS5 Pro效能強化、新增HFR模式

《魔物獵人荒野》聯名PS5手把公開！11月下旬開放預購

相關新聞

太陽能工地遭偷倒廢土、圍場封鎖 受害公司揭內幕

台南市元融科技在雲林縣建置太陽能案場，上周日遭圍廠，抗議拖欠工程款，並在網站上貼文攻擊。元融發聲明指出，因為所填土方含混...

南機場社宅案卡關 花敬群曝主因「北市要求公益回饋」

外界都相當關注社宅興建進度，國家住都中心董事長花敬群12日透露，原規劃在北市南機場附近基地蓋純社宅，1.2公頃土地可以提...

千金難買早知道 高雄這區早一年入手、少付近2百萬元

高雄近年受台積電效應，房價漲速快又猛，連房價門檻較低的中古屋，平均單價也已衝破2字頭，年漲幅逾一成。根據台灣房屋集團統計...

台酒台南隆田酒廠落實工安 獲勞動部職安衛生五星獎

台酒公司台南隆田酒廠傳捷報，今獲頒「勞動部推行職業安全衛生五星獎」獎項，也是多年來廠方落實相關工安最佳肯定。

麥當勞開店帶動房市？專家曝這區密度最高「首購會參考」

近期PTT網友熱議麥當勞開幕是否會帶動房價上漲，有網友認為「代表麥當勞看好當地的成長」。信義房屋指出，麥當勞等大型連鎖企...

高雄中古屋也狂漲 這區早一年入手少付2百萬元

高雄近年受台積電效應，房價漲勢又快又猛，台灣房屋集團統計，高雄包括左營區、鼓山區、前金區、新興區及橋頭區近一年中古房價漲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。