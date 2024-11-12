大樹藥局證實「36罐奶粉+20盒營養品」可兌換PS5

日前有網友發文表示老公帶著兒子去藥局，回來後卻多了PS5 Pro （PlayStation 5 Pro ），質疑是否是真的換得到該獎品，引發網友熱議。大樹藥局今日證實，這是日前推出的行銷活動，真的可以在藥局換PS5， 只要在大樹藥局購買「36罐奶粉 + 20盒營養品」，填寫 Google 表單並上傳發票，即可兌換 「PlayStation®5 (Slim) 數位版」，不過，第一波限量10台PS5 ，數量有限，送完為止。

大樹藥局表示，此次PS5換購活動為「PlayStation®5 (Slim) 數位版」，為原廠正貨含商品保固，限時優惠售出不可退。

由於該貼文一出火速引來不少男性網友「見證」，大樹藥局也在官方粉絲專頁標記「#藥局換PS5 」、「#男人友情大樓」、「#男人的默契」、「 #男人的空氣濾淨器」。並引來不少網友逗趣回應，「已回購，老公很喜歡」、「大樹藥局，爸爸的唯一選擇」、「買奶粉送路由器」，並引發網路一票爸爸買奶粉的需求。