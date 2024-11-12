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中菲行前三季稅後淨利7.23億元 年減12.5% 每股盈餘5.13元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

中菲行（5609）董事會今天通過經會計師核閱113年度第3季合併財務報告，113年度前三季集團營業額為202億3仠9佰萬元，較去年同期增加27.5%，稅後淨利為7億2仠3佰萬元，較去年同期減少12.5%，每股盈餘為5.13元，較去年同期減少12.5%。

中菲行表示，113年國際運輸物流市場依然充滿挑戰，俄烏戰爭未息，紅海危機持續，加上伊朗及以色列的衝突，不但影響區域穩定，也造成運價的波動，而且對於航空公司及船公司航線的安排及貨物的承載產生巨大的影響，也造成困難，面對這些世局的變動及多變的市場，挑戰倍增、經營風險亦倍增，然而中菲行建構的實體通路和虛擬數位平台提供了虛實並進、無往弗屆的專業服務，以明確市場定位，在重要的利基市場、基於差異化及區域化戰略佈局，長期建立的超過 150個實體通路的競爭力發揮了功效，同時中菲行致力科技和數位轉型，以資安認證的雲端數位供應鏈管理平台 - 中菲行增值訊息系統（Dimerco Value Plus System®)，提供國際物流價值鏈的服務，加上以半自動化創造效益及增加生產力並提昇服務，並透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務，強化業務擴展的能力，持續增加了多家優質跨國客戶的業務，在113年前三季充滿挑戰的國際運輸物流市場，仍能達到相當的獲利。

除了強化營業獲利能力，中菲行長期以來重視客戶的品質，慎重的篩選優質的客戶，確實做好應收帳款的管控，藉由優良的財務管理能力，致力於維護優質財務結構，113年9月底的流動比率達2.71，大幅優於同業一般水平，呈現極為優異的流動性及償債能力，同時固定資產只佔股東權益或淨值9.5%，充分表現了輕資產物流服務業者的靈活及彈性，而負債總額只佔總資產的32.9%， 顯示極為健康、穩健的財務結構。

展望未來，中菲行建構的實體通路和虛擬數位平台的競爭力將持續發揮功效，以明確的市場定位，透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務，強化業務擴展的能力，並透過數位轉型、以半自動化創造效益及增加生產力並提昇服務品質，必將持續創造獲利。

中菲行 財務管理

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