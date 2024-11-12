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太陽能工地遭偷倒廢土、圍場封鎖 受害公司揭內幕

聯合報／ 記者鄭惠仁周宗禎／台南即時報導
元融科技在雲林縣建置太陽能案場，發現整地土方混合建築廢棄物。圖／元融科技提供
元融科技在雲林縣建置太陽能案場，發現整地土方混合建築廢棄物。圖／元融科技提供

台南市元融科技在雲林縣建置太陽能案場，上周日遭圍廠，抗議拖欠工程款，並在網站上貼文攻擊。元融發聲明指出，因為所填土方含混凝土塊、不明來源建築廢棄物，嚴重影響國土環境，要求出具土方來源，但業者拿不出證明而暫未付款，強調不容許「綠電蟑螂」假借承攬綠能相關工程名義，恐嚇取財劣行，也絕對不妥協。

元融科技今表示，檢調警已進行調查，但也呼籲相關機構高度重視此事，並深入偵辦「綠電蟑螂」對國家重大能源政策可能帶來的負面影響，公司將全力配合相關單位調查，主動提供證據。

元融科技指出，該公司致力於太陽光電案場興建，已在台灣各地建置168MW的太陽能案場，積極配合國家政策推動綠能發展。然在太陽能案場建置過程中，卻有不實下包商利用承攬土方工程名義，以廢棄物充當合法土方，並涉嫌恐嚇，利用幫派組織包圍工地、圍場，涉嫌暴力強行趕走現場所有工地施工人員，在工地強行上鎖，嚴重癱瘓工程進度。

元融科技表示，掌握的證據顯示，涉案人士不僅煽動群眾前往公司進圍抗議，造成公司員工恐慌，甚至不敢正常上班，且在網路上散播不實資訊，誣指公司利用地方黑金勢力欺壓下包商、惡意拖欠工程款，完全顛倒是非、誤導公眾。

元融指出，近期僅有一家下包商未依約提供合法土方，經查證後已發函解除契約，並要求該下包商檢附合法文件以結清款項，但對方至今仍未回應。網路不實言論純屬惡意指控，若查出有人涉嫌惡意散布，或故意轉載不實言論，將提出告訴，追究相關法律責任。

元融科技在雲林縣建置太陽能案場，發現整地土方混合建築廢棄物。圖／元融科技提供
元融科技在雲林縣建置太陽能案場，發現整地土方混合建築廢棄物。圖／元融科技提供

廢棄物 網路 蟑螂

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