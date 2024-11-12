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直奔北海道 台灣虎航明年開賣高雄-札幌航線

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣虎航12日在宣布即將於2025年1月21日再開航高雄-札幌(新千歲)航線，此航線不僅是台灣虎航高雄出發的第11條航線外，也是高雄出發第一條直飛北海道的航線。

台灣虎航指出，邁入冬季的北海道一轉而成雪白大地，不僅充滿北國的颯爽風情，其著名的札幌雪祭及各種豐富的雪上活動，尤其受到各地旅客的喜歡；而藉由直飛之便，讓南台灣的民眾能以最輕鬆便利的方式，前往感受白色世界的夢幻魅力。

台灣虎航規劃高雄-札幌(新千歲)航線開航初期，每週營運二班，去程航班編號IT260，每週二、六的上午8:00自高雄國際機場起飛；回程航班編號IT261，每週二、六的下午13:55自新千歲機場起飛。

另為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於2024年11月13日上午10:00起至2024年11月14日晚間23:59推出單程未稅新台幣3,899起的開賣促銷價，搭乘日期為2025年1月21日起至2025年3月29日止(*實際航班時間以官網說明為準)，更多相關訊息請詳見活動網頁。

目前台灣虎航高雄出發的航點包括東京成田、名古屋、大阪、岡山、福岡、沖繩、金浦、澳門、峴港及富國島，待明年1月21日札幌(新千歲)開航後，將達11條航線，提供南台灣旅遊市場更多的選擇。

台灣虎航 航線

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