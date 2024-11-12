鐵道迷注意！ 台鐵首推「EMU3000型N規模型」15日開賣
台鐵攜手知名模型製造商日本株式會社関水金屬KATO公司，首次推出以台鐵EMU3000型列車為原型製作的N規精密模型，將於113年11月15日(星期五)上午10時於臺北車站西一門內舉辦首賣記者會，10時25分正式開賣限量100套EMU3000型N規模型!含首度公開KATO公司特製「臺灣限定版」包裝。
台鐵公司首度與國外知名品牌進行合作，開發火車精密模型，KATO公司在模型製作上擁有精湛的工藝，推出的EMU3000型 N規精密模型完美還原了EMU3000型列車的車身設計與整體細節，並使用優質材料製作，擬真度超高，再現實車樣貌。台鐵公司希望可以透過本次合作，開始將台鐵「鐵道模型趣味」一起分享出去。
台鐵公司指出，首賣推出的兩款EMU3000型N規模型「紅線款6輛基本組+6輛增節組」及「綠線款6輛基本組+6輛增節組」，每套12輛售價10,800元，慶祝首賣每套特價9,100元，首賣數量限量100套(紅線款及綠線款各50套)，每人各款限購乙套。另為回饋支持台鐵與愛好鐵路文化的朋友，特別準備100份精美贈品，附贈給購買者，包括70組KATO特製精選小物及KATO迷你貨櫃模型乙個；15組車頭款EMU3000型USB隨身碟＋扭蛋1次；15組車身款EMU3000型USB隨身碟＋扭蛋1次，贈品只送不賣。
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