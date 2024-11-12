鐵道迷注意！ 台鐵首推「EMU3000型N規模型」15日開賣

等了好久，日本大阪環球影城「咚奇剛國度（ドンキーコング・カントリー）」終於在今年（2024年）12月11日開幕了！園區內有小遊戲供遊客探索、還有咚奇剛周邊商品、美食開賣外，最受期待的雲霄飛車「咚奇剛的瘋狂礦車（ドンキーコングのクレイジー・トロッコ）」也刺激亮相，聯合新聞網《科技玩家》帶你來看「咚奇剛國度」園區設施、美食、新品介紹。

2024-11-12 11:11