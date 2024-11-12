堡達攻幹細胞培養 日本自動化設備進駐

被動元件代理商堡達積極布局幹細胞培養自動化技術，今天上午宣布日本SINFONIA幹細胞自動化培養設備進駐台北生技園區的共同實驗室，SINFONIA在台業務正式啟動。

堡達董事長陳家裕今天出席設備進駐發表會表示，堡達今年中取得日本授權，SINFONIA智慧細胞處理系統設備在10月已進駐台北生技園區共同實驗室。

陳家裕指出，後疫情時代經濟發展，加速自動化設備和AI人工智慧應用，堡達近年布局產品優化及企業轉型，積極引進自動化技術，並布局幹細胞培養，促進台灣再生醫學多元發展，提升生技醫療產業研發量能。

根據資料，堡達近年新增CO2熱泵及幹細胞自動化培養設備開發等事業，從以往貿易代理為主的業務形態，跨向合作製造，從零件供應進入到系統整合。堡達先前已引進Panasonic幹細胞自動培養系統。