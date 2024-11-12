沛波營收／10月7.15億元 年增12.41% 累計前十月營收接近去年全年
沛波鋼鐵（6248）10月自結營收為新台幣7.15億元，較去年同期增加12.41%；累計今年前十月自結營收為77.68億元，年增21.26%，接近去年全年營收78.25億元。
沛波總經理黃霈櫻表示，雖然10月受到颱風、降雨等氣候因素影響，鋼筋出貨量略受影響，但營收仍受惠於全台營建業鋼筋需求穩健及鋼品買賣業績挹注，單月及累計營收雙雙創下歷史同期新高。
黃霈櫻表示，目前正值傳統旺季，加上商辦大樓、擴產新建廠房、政府積極推動公共建設、危老重建與地震後災後重建等國內建築用鋼筋需求穩定，沛波預期全年營收將再攀高峰。
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