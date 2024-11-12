快訊

高雄6機車「保齡球式」撞成一團釀8傷 竟是電風扇釀禍

任天堂法務出動！控《幻獸帕魯》侵權3項專利 賠償金額僅500萬日圓

「天兔颱風」路徑偏西 賈新興：有機會發布海陸警報

久陽營收／前十月33.45億元 年增7.69%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

久陽精密（5011）10月自結合併營收2.87億元，累計前十個月合併營收33.45億元，較去年同期增加7.69%。

久陽表示，螺絲本業第3季起接單漸趨穩定，出貨緩步成長，訂單能見度約至明年第1季；惟10份受月初、月底二個颱風影響，部分出貨遞延至11月，子公司台鋼環保廢棄物清運正常運作，廢鐵買賣因下游鋼鐵廠停工而造成出貨銳減，廢鐵收入有較大幅度減少，台鋼運輸營收也因廢鐵收入而減少。子公司榮福去年10月因屏東崁頂焚化爐整改工程收入入帳營收大增，今年則只有正常的操作、售電收入，致今年10月份營收大幅減少。

久陽董事會通過第3季財務報表案。前三季合併營收為30億5,790萬元，較去年同期增加16.04%，歸屬母公司業主淨利4,631萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.46元，略低於去年同期的0.5元。久陽螺絲本業前三季出貨逐漸因客戶庫存去化告一段落，回到正常水準，出貨量雖有增加，但受到全球鋼市需求疲軟與亞洲鋼價一片走跌影響下，原料成本雖較去年同期降低約一成，仍不敵售價跌幅，使得螺絲本業毛利低於去年同期。

子公司台鋼環保廢鐵收入大幅成長，且採向工廠及盤商進貨雙軌並行，既保證收購量同時提升獲利，稅後淨利較去年同期成長429%；今年台鋼環保取得集塵灰出口核准，並爭取代收榮福崁頂焚化廠的事業廢棄物清運業務，有助於業績提升及獲利表現。子公司台鋼運輸則受惠於海運費價格調漲，營收隨之成長，自有車隊配置完成，獲利較去年同期大幅成長。榮福受屏東焚化爐破管停爐頻繁，及台東焚化爐積水停爐多日影響，前三季仍處於虧損。

焚化爐 營收

延伸閱讀

航空四雄前十月業績全面成長

台泥好威 10月營收攻頂

日月光10月績增1.5%

裕慶財報／Q3每股賺1.3元 遞延訂單+新品出貨全年營運可期

相關新聞

陽明、萬海 Q3賺贏上半年…本季有望優於預期

陽明、萬海昨（11）日公布前三季財報，陽明單第3季獲利年增九倍、每股純益（EPS）8.12元，萬海單季稅後純益年增逾六倍...

能源論壇12月3日登場／蔡文蔭：淨零減排 氫能扮要角

台達氫能源應用新事業發展部總經理蔡文蔭表示，氫能源在邁向淨零減排的路徑上扮演至關重要的角色，從航空燃料、遠洋船舶燃料、發...

航空四雄前十月業績全面成長

航空類股華航、虎航、長榮航及星宇昨（11）日公布10月營收，同步改寫同期新高紀錄。四家公司累計前十月營收都優於去年同期，...

信義兒福都更完成招商 集結五建商投資逾180億

國家住都中心昨（11）日表示，「信義兒福公辦都更案」六塊基地已全數成功招商，將與國美、順天、大陸、冠德、遠雄等五家建設團...

王文潮夫婦贈兒子股票 申讓2,000張台塑集團股

台塑集團台塑、南亞及台化三公司的股東王文潮、以及王文潮的配偶昨（11）日申報贈與約2,004.79張股票給其子王泉龍。

亞泥打造幸福職場 奪兩大獎

亞洲水泥致力打造幸福職場，兼顧企業成長和人才永續發展，近來連續榮獲「天下人才永續獎」和1111人力銀行的「幸福企業金獎」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。