久陽營收／前十月33.45億元 年增7.69%

久陽精密（5011）10月自結合併營收2.87億元，累計前十個月合併營收33.45億元，較去年同期增加7.69%。

久陽表示，螺絲本業第3季起接單漸趨穩定，出貨緩步成長，訂單能見度約至明年第1季；惟10份受月初、月底二個颱風影響，部分出貨遞延至11月，子公司台鋼環保廢棄物清運正常運作，廢鐵買賣因下游鋼鐵廠停工而造成出貨銳減，廢鐵收入有較大幅度減少，台鋼運輸營收也因廢鐵收入而減少。子公司榮福去年10月因屏東崁頂焚化爐整改工程收入入帳營收大增，今年則只有正常的操作、售電收入，致今年10月份營收大幅減少。

久陽董事會通過第3季財務報表案。前三季合併營收為30億5,790萬元，較去年同期增加16.04%，歸屬母公司業主淨利4,631萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.46元，略低於去年同期的0.5元。久陽螺絲本業前三季出貨逐漸因客戶庫存去化告一段落，回到正常水準，出貨量雖有增加，但受到全球鋼市需求疲軟與亞洲鋼價一片走跌影響下，原料成本雖較去年同期降低約一成，仍不敵售價跌幅，使得螺絲本業毛利低於去年同期。

子公司台鋼環保廢鐵收入大幅成長，且採向工廠及盤商進貨雙軌並行，既保證收購量同時提升獲利，稅後淨利較去年同期成長429%；今年台鋼環保取得集塵灰出口核准，並爭取代收榮福崁頂焚化廠的事業廢棄物清運業務，有助於業績提升及獲利表現。子公司台鋼運輸則受惠於海運費價格調漲，營收隨之成長，自有車隊配置完成，獲利較去年同期大幅成長。榮福受屏東焚化爐破管停爐頻繁，及台東焚化爐積水停爐多日影響，前三季仍處於虧損。